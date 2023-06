Tóth Andi nagyon rossz példát mutat – aggódnak a szülők

Az énekesnőt nem kell bemutatni, tehetsége mellett a botrányai is ismerté tették. Mint ismert, Tóth Andi olykor nyomdafestéket nem tűrő szavakkal fejezi ki önmagát, máskor vodkával indítja a napot. Szóval van vaj a füle mögött. Az ilyen viselkedési formák nem épp követendő példák, főleg nem az őt követő, istenítő tiniknek.

Sajnos ezek mellett egy káros szenvedélye is van, ami végzetes betegséget is okozhat!

Az énekesnő az élő videókban sem finomkodik

Volt egy időszak, amikor szinte csak az énekesnő botrányairól visszhangzott a magyar sajtó. Többször írtunk is róla, ahogy vulgáris stílusban káromkodik, vagy éppen a repülőtéren vodkát iszik korán reggel. Amivel nem is lenne semmi baj, hiszen azt csinál, amit akar. A baj az, hogy ezt megosztja közösségi oldalain, amit viszont több százezren követnek, köztük rengeteg kamasz. Olyanok, akik még csak most alakítják a saját egyéniségüket. S ha nem találják, akkor szimplán leutánozzák azt a sztárt, akire felnéznek, akit példaképnek tartanak, vagy éppen ő a legmenőbb. Ezért nagyon nem mindegy, hogy a celebek, influenszerek mit és hogyan osztanak meg – írja a Ripost.

Tóth Andinak is felelőssége van éppen ezért, és már mindenkinek feltűnt, hogy amikor élő videóval bejelentkezik, állandóan dohányzik, nemcsak a füstöt lehet látni körülötte, hanem mutatja, ahogy mélyeket slukkol a cigiből… Ez a káros szenvedély ráadásul hosszú távon halálos betegséghez is vezethet.