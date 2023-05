Térfigyelő kamera vette fel: sztrókot kapott, összeesett Schobert Norbi

„A beszédközpontommal voltak problémák, most is van egy kicsi szerintem. A jobb oldalam teljesen le volt bénulva, de most már tudom használni a jobb és bal kezemet is, tudok újra sportolni. Szóval mindenhonnan vissza tudok jönni, mert a Jóistennek valami terve van velem szerintem, de az Update-ből... a kommunikációmentes kommunikációból elegem van. A kommunikációból fogok visszavonulni és valami mást fogok csinálni” – mesélte Norbi.