Saját embere próbálta meg lenyúlni Schobert Norbi vállalkozását?

Schobert Norbi a napokban beszélt a Borsnak arról, hogy a részvénytársaság operatív működésébe szakmai és pénzügyi partnert vont be, így örömmel újságolhatja, hogy napokon belül megnyit a Soroksári Auchan áruházban található boltjuk, a Budapest Árkád-béli, illetve a MOM Parkban lévő Update üzlet is. Vagyis vége a drámának.

Decemberben úgy tűnt, Norbi bajban van Fotó: Móricz István

A botrány december elején robbant ki, amikor a fitneszguru üzletei sorra kezdtek bezárni. Az üzemeltetők értetlenül álltak a váratlan események előtt, attól féltek, hogy menthetetlenül tönkremennek, ha nem történik nagyon gyorsan csoda. Schobert Norbi akkor igyekezett lehűteni a kedélyeket, arról beszélt, hogy kézben tartják az ügyet, neki sem érdeke, hogy végleg bezárjanak a boltok.

„Csak logisztikai átállás van! Semmi más nincs a cég életében. Jövő héten el fogok mindent mondani. Itt egy logisztikai átállás van, semmi gond nincsen. Nem csak Update, nagyon sok bolt bezárt Magyarországon, sajnos.”

Egyik napról a másikra zártak be a boltok Fotó: Olvasó

A történetnek itt vége lehetne, ha nem lenne egy furcsa szál benne….

Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton áll(t) Norbiék egyik legnagyobb boltja, amelyik a decemberi bezárás után pár nappal furcsa változáson ment át. Egyik napról a másikra új cégnevet ragasztott fel, az üzletet pedig ugyanolyan cukormentes áruval töltötte fel, mint amilyenek Norbi termékei voltak.

Ha tüzetesen megnézik a képet, a bolt régi cégérének matricája még felsejlik az új név feletti részen Fotó: Bors-olvasó

Norbi régi üzlethelyisége újra kiadó Fotó: Bors-olvasó

Vajon ki lehetett az, aki ilyen gyorsan – szakszóval élve – rá tudott nyitni az Update boltra? Csakis az, aki a piaci szereplőknél sokkal előbb értesülhetett a bezárásról, vagyis egy belső ember, aki közvetlenül Norbinak dolgozhatott. Ha így történt, akkor ez puccs volt. Vagyis Norbi egyik saját embere próbálta meg lenyúlni a vállalkozását.

Ezt a teóriát erősíti, hogy nemcsak a legnagyobb boltot, de még három másikat is megkaparintott az illető percek alatt. Az övé lett többek között a Dunakeszin található üzlet is. Az ügy részletei valószínűleg sosem kerülnek nyilvánosságra, az azonban már most világos, hogy az illető nem egy üzleti zseni. Dunakeszi boltja egy hét alatt zárt be, a Bajcsy-Zsilinszkyn álló üzlet pedig három hét alatt jutott a csőd szélére… A cikkünk születésének idejében például egy hatalmas „kiadó” tábla díszeleg a kirakatban.

A Bors kereste az ügyben Schobert Norbit, aki rövid gondolkodás után úgy döntött, nem nyilatkozik a témában.

– Nem kommentálom – zárta rövidre a megszólalását, ami ebben a formában viszont nem tartalmaz cáfolatot.