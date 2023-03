Volt ok az ünnepi lakomára: így mulatnak Schobert Norbiék – fotók

Nagy ünnepet csapott a Schobert család, ugyanis két gyermeküknek is névnapja volt. Lara és Zalán tiszteletére tehát étterembe mentek, és nem fogták vissza magukat: nagyon gusztusos falatokkal éltették a fiatalok egészségét. Az eseményt a büszke apa meg is örökítette, a közösségi oldalán pedig megosztotta a rajongóival, hogy hogyan ünnepel a család. Két képet is feltöltött, az egyiken az egész család látható, a második képen pedig csak a fiúk vannak jelen. Özönlenek is a gratulációk, mindenki jó ünneplést és sok egészséget kíván a gyerekeknek.