Mint egy igazi hercegnő: ennyibe került Vasvári Vivien menyasszonyi ruhája

Ahogyan arról a Bors már beszámolt, Vasvári Vivien végre férjhez ment. A baba genderpartyját összekötötték egy álomszép lakodalommal, annyi pedig egészen bizonyos, hogy a nagy nap olyan gyönyörűre sikerült, hogy nem senki nem felejti el sohasem. Mutatjuk, mennyibe kerülhetett a ruha.

Fotó: Vasvári Vivien

Vasvári Vivien és Zsigmond már régóta tervezgetik az esküvőjüket, annyit pedig bizonyosan elmondhatunk, hogy megérte ennyit várni. A hatalmas termet virágokkal borították, és olyan dekoráció tárul a szemünk elé, amilyenben nem gyakran van részünk. Legfőképpen a rózsaszín és a kék szín dominál, az lakodalmat pedig különlegesebbé tette, hogy Zsigmond még egy szerenáddal is kedveskedett újdonsült feleségének.

A kismama menyasszonyt édesapja kísérte be a terembe, Vasvári Vivien pedig többször is ruhát váltott a nagy napon. A TNT együttes zenélt, élükön Dobrády Ákossal, a másik sztárvendég pedig maga Kis Grófo volt.

A Bors fotós összeállítását IDE kattintva lehet megtekinteni.

Mint azt fentebb említettük, a menyasszony több ruhában mutatkozott meg élete nagy napján. Az már a dekorációból is látszik, hogy az álompár esküvői helyszíne meseszép volt, most pedig a szalon oldalán rábukkantunk, hogy mennyibe is került a menyasszonyi ruha. Az egyik celebritások körében népszerű menyasszonyi ruhabolt elbüszkélkedett azzal, hogy Vasvári Vivien tőlük vette a ruháját, így IDE KATTINTVA megnézhetjük, mennyibe is került tulajdonképpen a műremek. Láthatjuk, hogy csupán a bérlése 2 250 000 forint, ugyanakkor meg is lehet vásárolni.