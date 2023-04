„40 fokos láz, köhögés” – nincs jól a várandós Vasvári Vivien

Vasvári Vivien alig pár hete jelentette be, hogy élete egyik legboldogabb időszakát éli, ugyanis harmadik gyermekével várandós. A kicsit szeptemberre várják, ám addig sem tétlenkednek, hiszen májusban a vőlegényével áll oltár elé. Az örömteli babavárást azonban beárnyékolja, hogy a kismama 40 fokos lázzal fekszik, a betegség pedig a gyermekeit sem kímélte.

Vasvári Vivien 40 fokos láztól szenved, a betegség letarolta az egész családját (Fotó: Bánkúti Sándor)

A közösségi oldalán elárulta azt is, hogy nemcsak a láztól, de a köhögéstől is szenved. Pont úgy, ahogy kislánya is, ezért amíg nem gyógyulnak meg, együtt alszanak.

Amikor a kislányoddal alszol, mert olyan betegek vagytok... Borzalmas ez a vírus, amitől most szenvedünk. Mind a négy gyerkőcön átment, utólag pedig engem sem kímélt. 40 fokos láz, köhögés...

– osztotta meg az Instagram-oldalán Vivien.

Nincs jól Vasvári Vivien és kislánya (Fotó: Instagram)

Hamarosan kiderül a kisbabájuk neme

Vivien a Borsnak adott exkluzív interjúban mesélt először a babavárásról és arról, hogyan tudta meg, hogy érkezik a trónörökös a családba. A kismama emellett arról is lerántotta a leplet, hogy májusban oltár elé áll vőlegényével, ám nem csak ezért lesz különleges a hónap...

„Ameddig csak lehetett, próbáltuk titkolni mindenki előtt a várandósságomat, de március elejére már egyre több pletyka keringett, így a bejelentés előtt pár nappal mondtuk el a gyerekeknek. Óriási volt az öröm és a sikoltozás, arról nem is beszélve, hogy azóta azon veszekednek, ki fogja majd etetni, játszani vele, vigyázni rá” – mondta az édesanya, aki azt is elárulta, mi okozza a legnagyobb fejtörést most számukra.

A kicsi nevével kapcsolatban bajban vagyunk. Jelenleg nem tudjuk a nemét a babának, és ez a májusi esküvőnkig így is marad. Addig két nevet kell kitalálnunk, és mivel különlegeset szeretnénk, ez elég nehéz. Van pár ötletünk, nincsen vita, de még nem találtuk meg azt a bizonyos tökéletes nevet

– árulta el Vivi.