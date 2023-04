Gömbölyödő pocakkal gyúr kerek popsira Vasvári Vivien

A többszörös bajnok síkfutó, Vasvári Vivien életét már fiatal korától kezdve a sport határozta meg. Az olimpiára készülve azonban sajnálatos módon lesérült, ami a pályafutása végét jelentette, azonban a mozgás iránti szenvedélye cseppet sem hagyott alább. Még most is, növekvő pocakkal is arra törekszik, hogy megőrizze alakját.

A kerek popó megtartása a cél

Vivi olyan mozgásformát választott, ami könnyen és biztonságosan elvégezhető még a kismamák számára is, akár otthonról is. Edzésprogramja jelképe a barack emoji, mely a tökéletes, kerek popóra utal, amellett, hogy a test többi részének izmosodására is fókuszál.

Ezt sose gondoltam, hogy így megszeretem az online edzést és hogy ilyen kényelmes lesz itthon edzeni. Heti 2-3 edzést mindig letolok és imádom!

- fogalmazott a közösségi média oldalán.

Jelenleg négy gyereket nevel

Sok lemondással jár az edzés és már más a helyzet, mint lánykorában volt. A két saját, és pocakjában növekvő gyerekén kívül még párja, Zsigmond két gyerekével is sok időt tölt.

„A párommal rutinos szülőknek tartjuk magunkat. A mindennapokban négy csodás gyermeket nevelünk, így fel vagyunk készülve a kicsi érkezésére. Mindent meg fogok tenni, hogy a páromnak és a gyerekeknek a legjobb élménye legyen a picivel, és harmóniában éljük majd a mindennapjainkat”-nyilatkozta korábban a Borsnak.

Vicces bejelentés

Vivi a Borsnak arról is beszámolt, hogy hogyan tudatta párjával a nagy hírt, hogy gyermeket vár.

Január közepén, egy szerdai napon a párom Ipadjére beállítottam egy háttérképet, egy terhességi teszttel és egy szép üzenettel. A vicces az volt, hogy nem nyitotta fel a gépet reggel, csak az első üzleti tárgyalása alatt. Nagy meglepetés volt, azonnal felhívott és az üzleti partnereivel örültünk, közösen

- emlékezett vissza a kismama.