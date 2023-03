Vasvári Vivien: "Szerettünk volna babát, de csak az esküvő után"

Vasvári Vivien élete egyik legszebb időszakát éli. Alig pár hónappal ezelőtt eljegyezte a kedvese, Zsigmond, aztán márciusban kiderült, hogy gyermeket vár. Bár próbálták titokban tartani a hírt, szárnyra kapott a pletyka, ezért úgy érezték, itt az ideje, hogy a nagyvilággal is megosszák boldogságukat.

Vivien úszik a boldogságban Fotó: Vasvári Vivien

December elején, miután megkérték a kezem, elkezdtük az esküvőt tervezni. Tudtuk, hogy még idén szeretnénk összekötni az életünket, mert szerettünk volna babát, de a terv az volt, hogy csak az esküvő után

- nyilatkozta a Borsnak Vasvári Vivien, aki nagyon örült mikor megtudta, hogy bővül a családjuk, hiszen a párjával már régóta dédelgetett vágyuk volt a közös baba. A csinos kismama egy kedves meglepetéssel tudatta a kedvesével, hogy édesapa lesz.

A születendő baba nagy családba érkezik Fotó: Vasvári Vivien

“Január közepén, egy szerdai napon a párom Ipadjére beállítottam egy háttérképet, egy terhességi teszttel és egy szép üzenettel. A vicces az volt, hogy nem nyitotta fel a gépet reggel, csak az első üzleti tárgyalása alatt. Nagy meglepetés volt, azonnal felhívott és az üzleti partnereivel örültünk, közösen” – mesélte Vivien.

Próbálták titkolni a hírt

Természetesen nem csak a szülők várják tűkön ülve a picit, Vivien és Zsigmond gyermekei is odáig voltak, mikor megtudták: érkezik a kistesó. Ám arra még talán a sztáranyuka sem számított, hogy a gyerekek azon fognak veszekedni, ki vigyáz majd a legkisebb trónörökösre.

Ameddig csak lehetett, próbáltuk titkolni mindenki előtt a várandósságomat, de március elejére már egyre több pletyka keringett, így a bejelentés előtt pár nappal mondtuk el a gyerekeknek.

"Óriási volt az öröm és a sikoltozás, arról nem is beszélve, hogy azóta azon veszekednek, ki fogja majd etetni, játszani vele, vigyázni rá” – büszkélkedett az édesanya, aki azt is elárulta, mi okozza a legnagyobb fejtörést most számukra. Mint kiderült, Vivien és vőlegénye májusban áll majd oltár elé, s eddig a dátumig a baba nemét sem szeretnék megtudni. Ellenben a neveken már most gondolkodnak…

“A kicsi nevével kapcsolatban bajban vagyunk. Jelenleg nem tudjuk a nemét a babának, és ez a májusi esküvőnkig így is marad. Addig két nevet kell kitalálnunk, és mivel különlegeset szeretnénk, ez elég nehéz. Van pár ötletünk, nincsen vita, de még nem találtuk meg azt a bizonyos tökéletes nevet” – árulta el Vivi.

Mindent megtesz családja boldogságáért

Vivien lassan háromgyermekes édesanyaként rutinos szülőnek mondható, ahogy vőlegénye is, aki két gyermek édesapja. Nem meglepő hát, hogy fel vannak készülve a kicsi érkezésére, ám a csinos kismama mindent megtesz azért is, hogy ez a harmónia örökös maradjon a családjában.

“A párommal rutinos szülőknek tartjuk magunkat. A mindennapokban négy csodás gyermeket nevelünk, így fel vagyunk készülve a kicsi érkezésére. Mindent meg fogok tenni, hogy a páromnak és a gyerekeknek a legjobb élménye legyen a picivel, és harmóniában éljük majd a mindennapjainkat” – mondta az édesanya, aki persze a követőiről sem szeretne megfeledkezni. Igyekszik hasznos tanácsokkal szolgálni mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, s persze az élet különböző kérdéseiről is szívesen kifejti majd a véleményét úgy, ahogy eddig is.

Hogy csodás édesanya lennék? Nem hiszem, hogy bármi különleges dolgot csinálnék. Ott vagyok a gyermekeim mellett, a lehető legtöbb időt próbálom tölteni velük, emellett támogatom a leendő férjem, szeretem őket.

"És igen, ahogy eddig, úgy a jövőben is szeretném néha megosztani a rajongóimmal a gondolataimat, azt hogy anyaként, feleségként, nőként mi a véleményem az élet különböző kérdéseiről" – zárta gondolatait a gyönyörű kismama.