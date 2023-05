Peter Srámek bejelentette: megérkezett - Özönlenek a gratulációk

Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a díj, mert kilenc éven keresztül készítettem a dalokat, a lemezeket és jártam az ország minden részén, de a szakmától mégsem kaptam elismerést. Nem tagadom, nagyon vágytam rá és mindig vártam a percet, amikor jön az idő, amikor engem is végre elismernek. Ez most megtörtént! Boldog vagyok, mert érzem a sok őszinte gratulációból, hogy velem örülnek a kollégák, az ismerősök és a rajongóim. Megnyugodtam, mert most már biztos vagyok benne, hogy jó úton haladok. Visszaigazolás nekem, hogy érdemes volt rengeteg energiát, időt belefektetni a munkámba