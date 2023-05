Megható módon köszöntette családja a szülinapos Bereczki Zoltánt – Videó!

Sarolta hercegnő mellett még egy hazai sztárnak is van mit ünnepelni a mai napon, ugyanis Bereczki Zoltán is szülinapos. A színész-énekes születésnapja és új dala kapcsán volt kedd reggel a Mokka vendége, ahol a jövőbeli terveiről és születésnapi meglepetéséről is mesélt.

Bereczki Zoltán elégedett az életével Fotó: Keresztesi Balázs

Bereczki Zoltán 47. születésnapjára időzítette a Veled minden más lesz című, Vég Viktóriával közösen előadott dalának a premierjét. A dal a koncertre járó közönségnek már nem volt ismeretlen, hiszen ott többször is hallhatta már a nagyérdemű, videóklipje azonban még csak most debütált. Bereczki a műsorban elárulta, a képi világ látványába nem nagyon akart beleszólni annak ellenére, hogy szereti ezeket a dolgokat kézben tartani.

Kiderült, hogy a dal ötletével még egy holland cég kereste meg, később pedig további három dal is született, azok már angol nyelven. Az énekes a szerzeményekkel Európa felé is szeretne nyitni.

Több kiadóval tárgyalunk külföldi megjelenésekre, úgyhogy nagyon várom, hogy mi lesz az eredmény

– mesélte. A Mokkában emellett azt is elárulta, hogy bár a színpadon nem szereti a meglepetéseket, a magánéletben viszont annál inkább, így még ő sem tudja, mi vár rá a nap hátralévő részében. Családja már korán reggel hatalmas meglepetéssel készült: felesége megtanította kisebbik lányuknak a „boldog születésnapot” köszöntést, és ma már ezzel ébresztették őt.