Szomorú lett, majd megdöbbent a TV2 várandós sztárja, ez az oka

A TV2-n látható Sztárban sztár leszek! első szériájának győztese, Békefi Viktória április 25-én, kedden ünnepli a 30. születésnapját, ami nemcsak a kerek évforduló miatt emlékezetes, hanem azért is, mert ez az utolsó szülinap, amit kettesben tölthet férjével, Feng Ya Ouval. Az énekesnő ugyanis anyai örömök elé néz, június elejére várja az első gyermekét, akiről már az is kiderült, hogy kislány.

Békefi Viki április 25-én lett 30 éves – Fotó: TV2

Viki épp ezért tekintett nagy várakozással a szülinapja elé, de sokáig úgy tűnt, a nagy ünneplésből nem lesz semmi. Bár a családi ünneplés időpontja ki volt tűzve, Ya Ou naptára aggasztóan tele volt, ráadásul egy váratlan rossz hír is érkezett.

– Azt kezdtem belátni, hogy nem sok esély van arra, hogy kettesben romantikázzak a férjemmel, annyira elfoglalt volt. Majd azt is közölte, hogy fellépése van a családi ünneplés napján, akkor már végleg feladtam a reményt. Szomorú lettem, hogy ott sem lesz velem. Végül fondorlatos módon bejelentette, hogy vasárnap az övé vagyok egész napra, lehetőség szerint sportos ruciban menjek, de legyen nálam valami elegáns szett is, amilyenben például egy étterembe be lehet ülni. Bólintottam, majd autóba ültünk és elindultunk, igaz, nekem fogalmam sem volt, hogy hová – kezdte a Metropolnak Viki, akit már az anyósülésen ülve ért egy újabb meglepetés.

Ya Ou ugyanis ráadott egy olyan napszemüveget, ami le volt ragasztva feketével, így az énekesnő valóban semmit sem látott. Így jutott el a szerelmesek egyik kedvenc helyének számító Normafára, ami eddig kimaradt az életéből. Ott csak átadták magukat a természetnek, feküdtek a fűben és romantikáztak, majd indultak tovább a szülinapi maraton második állomására, ami a budapesti fénykiállítás volt. A nagy társaság még mindig váratott magára.

– A fénykiállítás után Ya Ou mondta nekem, hogy most már öltözzek át az elegánsabb ruhámba, gondoltam, most biztos elvisz vacsorázni. Szigetszentmiklóson kötöttünk ki, a kedvenc rendezvényhelyszínünkön, ahol a babaváró bulit is tartottuk. A férjem bevezetett engem, mivel megint rám került a szemüveg, így nem láttam semmit. Amikor lekerült rólam, akkor szembesültem vele, hogy Ya Ou teljes titokban egy fantasztikus bulit szervezett nekem, körülbelül 35 vendéggel, fotófallal, vetélkedőkkel. Egyébként is imádom, ha keverednek a társaságok, szóval nem túlzom, hogyha azt mondom, felejthetetlenül sikerült a harmincadik szülinapom. Hát ilyen gondoskodó és kreatív az én férjem – újságolta nagy boldogan a Metropolnak Békefi Viki.