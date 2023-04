Kicsattan az örömtől, nagyot nőtt Békefi Viki kisbabája

Gyönyörű kismama Békefi Viki, legújabb képe is erről tanúskodik - pedig a színésznő nem pihenéssel tölti a babavárás idejét. Az utóbbi időkben párjával, Feng Ya Ouval a babaszoba felújításával voltak elfoglalva, ahová hamarosan a bútorok is megérkeznek, a babakocsit pedig már be is szerezték. Az anyuka azt is elárulta, hogy kislányuk sokat mocorog és csuklik, és már alig várják, hogy a kezükben tarthassák.

Némi kellemetlenség is vegyül azonban a boldog várakozásba, Vikit újonnan a 3. trimeszterre jellemző rosszullétek és nehézségek gyötrik néha, de igyekszik mindenhez pozitívan állni, és még így is imádja a terhesség minden pillanatát. Boldog, mosolygós fotóját ide kattintva lehet megtekinteni.