Határtalan Bata Éva és Bereczki Zoltán boldogsága: fotóval jelentették be, hogy összejött

Bata Éva nagyon boldog férjével, Bereczki Zoltánnal, akivel 2021-ben kötötték össze az életüket. A boldogító igen előtt nem sokkal született meg gyönyörű kislányuk, s mint ahogyan azt már korábban is megírtuk, Flórának nevezték el. Bereczki Zoltánnak ő a második gyermeke, akivel kapcsolatban a pár azt a komoly döntést hozta meg, hogy nem fogják megmutatni őt a nagyvilágnak, a gyerekfotókat inkább megtartják maguknak és a közeli ismerősöknek.

Bereczki Zoltán boldog apuka. Fotó: Keresztesi Balázs

Ahogyan a Metropol korábban már megírta, Bereczki Zoltánnak komoly félelmei vannak, hogy esetleg nem jó apuka, ugyanakkor úgy tűnik, hogy Bata Éva csillagos ötöst szerzett anyaságból. Amellett ugyanis, hogy nagy szeretetben neveli kislányát, jó feleség és a karrierjét is építi tovább, még jut ideje a tanulásra is. Most éppen arról értesítette a rajongóit, hogy sikeresen elvégzett egy 120 órás tanfolyamot. A továbbképzésnek köszönhetően akkreditált gyermek- és diákszínjátszó rendező lett belőle, így az egyébként is széleskörű tehetség már ezen a területen is kamatoztathatja tudását.

Ez a család minkét felnőtt tagjának boldogságra ad okot, hiszen Bata Éva sikerével tovább öregbítheti a család hírnevét, és további eredményeket halmozhatnak fel. A képzés egyébként 2022. október 8-tól vette kezdetét, és egészen március 8-ig tartott, ami azért nagy szó, mert sok hónapot kellett tanulással eltöltenie a gyönyörű színésznőnek. Ez pedig kisbaba, család és saját karrier mellett nem könnyű feladat. Nem csoda, hogy rajongók sokasága fejezi ki bámulatát és gratulációját a fotó alatt.