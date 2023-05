Ma egy éve hunyt el Berki Krisztián, özvegye először beszélt érzéseiről

Éppen egy éve, hogy Berki Krisztián tragikus hirtelenséggel 41 éves korában elhunyt. Özvegye azóta alig beszélt a fájdalmas napokról, most azonban az egyéves évforduló alkalmából elárulta, milyen érzések kavarognak benne.

„Jól vagyunk, bár egy nagyon nehéz időszak következik számomra, most lesz Krisztián halálának az évfordulója. A kislányom tartja bennem a lelket, miatta gyűjtöm minden nap az erőmet. Ő a mindenem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ő megadatott nekünk.”

Még mindig hullámzó a hangulatom. Nincs más lehetőség, mint hogy előrenézzek. Lehetne siránkozni, de felesleges.

„Sokáig homokba dugtam a fejemet és úgy tettem, mintha meg sem történt volna ez az egész, ami a lelkemen csattant nagyot. Az utóbbi időben volt egy nehéz időszakom. De van egy közös kislányunk, lehet, hogy ezt az életfeladatot kaptam, mint ahogy az is lehet, ahogy Krisztián is. A sors megadta nekünk a kis angyalkánkat, akivel teljes lett a családunk. Nekem az a dolgom, hogy őt épségben és egészségben, a legjobb tudásom szerint felneveljem és útnak indítsam” – mondta a Borsnak.

Május 6-án, éppen egy évvel ezelőtt hunyt el Berki Krisztián – Fotó: Végh István

„Fogalmam sincs, miként fogom megélni”

Mindenki másképp próbálja feldolgozni a gyászt. Van, akinek könnyebb, míg másoknak nehezebben megy. Mazsi utóbbihoz tartozik, még most is hullámzóan törnek rá a fájdalmas érzések, főleg most, május 6-án, ugyanis akaratlanul is felidéződnek benne a történtek.

Félelem van bennem az évforduló kapcsán. Mert még mindig nagy amplitúdókat tudok megélni érzelmi szinten.

„Ilyen még nem volt az életemben, ezek új érzések, és erre nem lehet felkészülni, mert nem tudjuk, mire számíthatunk. Fogalmam sincs, miként fogom megélni” – nyilatkozta az özvegy.

Egy évvel Berki Krisztián halála után elkészült a síremléke – Fotó: Vaskó Tamás

Elsősorban édesanyaként kell helytállnia

Mazsi és Krisztián kislánya már másfél éves, a sztáranyuka számára Emmácska a legfontosabb. Szeretne harmonikus életet biztosítani gyermekének, ennek érdekében kénytelen uralkodnia magán, amikor negatív gondolatok törnek rá.

„A sporttal, a jógával és a barátnőimmel töltött idő mindig segít. Ők ismernek, tudják, milyen vagyok valójában, mindig erősítenek.”

Alapvetően pozitív ember vagyok, de hajlamos vagyok saját magamat is lehúzni, ez az utóbbi egy évben gyakran előfordult.

„Negatívan láttam magamat, ezekben a pillanatokban ők vannak mellettem és segítenek elhessegetni a rossz gondolataimat. Hajlamos vagyok a testemmel kapcsolatban is elégedetlen lenni, míg mások szerint most igazán jó formában vagyok. Szeretnék a legjobb anya lenni. Ha kapok negatív véleményt, nem baj, mert olyankor elgondolkodom rajta, és ha higgadtan teszem, akkor építő kritikaként veszem” – mondta a lap érdeklődésére.





Mazsi vidéken kezdett új életet, maga mögött hagyta a lakást is, ahol Krisztiánnal együtt éltek – Fotó: Instagram

„Nem éreztem már jól magam a Római-parton”

Mazsit az elmúlt hetekben sokat látták új párjával Székesfehérváron. Nemrég a Borsnak elárulta, januárban elköltözött Budapestről a vidéki városba. Ennek az egyik oka az volt, nem tudott megmaradni abban a lakásban, ahol Krisztiánnal éltek.

Ez egy új kezdet. Nem éreztem már jól magam a Római-parton.

„Rengeteg emlék köt oda, a sebeimet újra és újra feltépte. Mióta eljöttünk, sokkal jobban vagyok lelkileg” – jelentette ki.