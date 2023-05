G.w.M. kemény választ adott: Kulcsár Edinával való kapcsolata bajba került?

G.w.M új dala miatt azonnal felröppentek a pletykák, hogy gondok lehetnek a házasságával. A dalban ugyanis szerelmi csalódásokról énekel, amik miatt sokan félreverték a vészharangokat. Varga Márk a TV2 stúdiójából üzent azonban a rosszmájú kommentelőknek.

Fotó: TV2

„Vannak ezek a kommentelők, akik azt gondolták, szakítottunk Edinával, és ezért született a dal. De attól függetlenül, hogy egy csodálatos, harmonikus családi életet él az ember, vannak olyan témák, amelyeket úgy tud megfogalmazni egy előadóművész, egy dalszerző, hogy azzal lehet azonosulni. Abszolút hétköznapi téma, amiről írtam a dalt” – mesélte, majd hozzátette, ihletet tud meríteni a múltjából, a közvetlen környezetéből is.

A rapper azt is bevallotta, most már nem borítják ki a negatív kommentelők, nem is igazán figyeli már őket.

„Mindenki nem tud szeretni, ezzel meg kell tanulni együtt élni. Egy előadóművésznél jó, ha nem semleges az embereknek. Vagy imádják, vagy utálják, de olyan ne legyen, hogy nem érdekel.”