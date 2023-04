Megszülethetett Kulcsár Edina gyermeke?

Újra egymásnak estek a kommentelők az egyik közösségi oldalon. Ezúttal a kérdés az volt, vajon megszületetett-e már Kulcsár Edina és G.w.M kislánya. A vitát Kulcsár Edina legújabb Instagramos fotója váltotta ki, amelyen hatalmas pocakkal pózol a kismama. Edina azt írta az egyik hozzászólónak, ahogy ő fogalmazott: „Egy lufi vagyok már. Elvileg még lenne 3 hét!”. A picit sem jóindulatú, mindent is tudó anyukák rögtön utánaszámoltak, és szerintük nem stimmelnek az időpontok. Képesek voltak egészen visszakeresni és osztani szorozni, ha Edina bejelentését – miszerint kisbabát vár – veszik alapul, már rég meg kellett volna érkeznie a kislányának. Viszont olyan is akadt, aki úgy vélte, az egész csak kamu, hogy ne derüljön ki a nyilvánosság számára a kicsi Amara születésének napja.

Edina várandóssága miatt nem vállalta végül a Dancing with the Stars őszi évadát Fotó: Bánkúti Sándor

Hogy is van az a fránya matek...?

Tavaly augusztus 23-án jelentette be Kulcsár Edina, hogy szerelmével, G.w.M-el, azaz Varga Márkkal első közös gyermeküket várják. Bár szerette volna boldogságát még egy darabig titkolni, de nem várhatott a bejelentéssel, mert nem sokkal előtte derült ki, ő az egyik résztvevője a TV2 tavaly ősszel indult műsorának, a Dancing with the Starsnak.

„A hír igaz! Kisbabát várunk. Nem szerettük volna még nagy dobra verni az örömünket, mert nagyon az elején vagyunk még, de a Dancing with the Stars miatt, muszáj volt napvilágra hozni a várandósságom, hiszen így nem folytatom a felkészülést. Egy picit sajnálom, hogy nem tudok részt venni ebben a csodás produkcióban, de semmi nem lehet fontosabb most annál, hogy a lehető legjobban óvjam magam/magunkat” – állt Edina „közleményében”.

Első közös gyermekük bármelyik pillanatban megérkezhet Fotó: Szabolcs László

„Ez a baba bizony nem az a baba”

Ez a bejegyzés adott főleg okot a számolásra. Döntse el mindenki maga, hogy van-e igazságalapja ennek a véleménynek vagy sem.

„Szeretem a rejtélyeket, úgyhogy picit belelovaltam magam.

Ha tényleg akkor esett teherbe, ahogy állítja, akkor már rég meg kellett volna szülnie. Igaz, hogyha mondjuk Ninával császáros volt, az már nem befolyásolná ezt a szülést, mert ő most volt 3 éves, tehát akár szülhetne természetesen is

„Azt gondolom, hogy nem fog természetesen szülni, lehet, hogy egészségügyileg nem is ajánlott neki, ezt nem tudom. De ha ez így van, hogy ez a baba is császár, akkor nem várnak vele a 40. hétig, legkésőbb (tapasztalat alapján) másfél héttel előtte megműtik. Amiből az jön ki matekügyileg, hogy a várható szülés dátuma 04.25, vagyis császárral kb. 04.15 +/- 3 nap. Ha tényleg 3 hét múlva lesz csak 40. hetes, akkor ez a baba bizony nem az a baba, aki miatt kiszállt a dancingből, vagy a babatéma csak egy mentőöv volt a kiszállásra, aztán ha már ezt mondták, akkor rá is álltak, és elsőre összejött, szerencséjük volt” – olvasható a részletes magyarázat, mellyel más is egyetértett.

Még 3 hét? 3 hét múlva tölti a 40. hetet? Az elég érdekes, mert akkor szeptember második hetében kellett, hogy 4 hetes terhes legyen, amikor elvileg megtudja egy nő, hogy terhes…

„Viszont a DWTS-ben már augusztus végén bejelentették, hogy babát vár… Ráadásul úgy, hogy ő elvileg nem is számított rá és fel sem tűnt neki, hogy terhes, csak úgy vette észre, hogy egy barátnője hívta fel rá a figyelmet, hogy neki terhes tünetei vannak, szóval a sztorija alapján nem 4 hetes terhesen tudta meg, hogy babár vár, hanem jóval később” – olvasható egy másik teória, melyet egy újabb variáció követett.

„Vagy az a variáció, hogy már megszült, esetleg pár nap és császározzák, csak még a terhespocakos képeket posztolja/ák, hogy le ne bukjanak” – írta egy másik kételkedő.

Ilyen és ehhez hasonló teóriákból még bőven akadt, ugyanakkor akadtak, aki Edina mellett álltak ki, igaz, nem ők alkotják a többséget.

„Nem szült meg, láttam tegnap és pocakja volt” – vette védelmébe Edinát egy empatikus rajongó.

Szerelmével tavaly augusztusban jelentették be, hogy kisbabát várnak Fotó: Bánkúti Sándor

Magánügy vagy sem?

Mindenesetre az leszögezhető, Edina magánügye, hogy eldöntse, mennyire avatja be a nyilvánosságot teljes részletességgel kisbabájának születésével kapcsolatban. Mint ahogy eddig megszokhattuk tőle, egészen biztos mindenki megtudja, ha harmadik gyermeke világra jön. Így vagy úgy, de hírt fog róla adni – írja cikkében a Bors.