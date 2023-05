Elhunyt barátainak énekel Keresztes Ildikó

Az Égiek koncertje című eseményen fellép majd többek között Keresztes Ildikó is, aki a Metropol megkeresésére elmondta: szerencsésnek tartja magát, hogy még ismerhette ezeket a nagy ikonokat és dolgozhatott velük.

Én nagyon nagy tisztelettel vagyok irántuk, másrészt pedig nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy már nincsenek velünk. Szerintem ők is azt akarnák, hogy ez egy nagyon jó hangulatú és vidám koncert legyen, nyilván emlékezve rájuk, de nem akarok múlt időben beszélni erről

– kezdte fájdalommal a hangjában Keresztes Ildikó, majd elmondta, vegyes érzésekkel fogadta a felkérést: örül, hogy részese lehet, de egyben szomorú is.

„Egyrészt örömmel, másrészt nem örömmel vettem a felkérést, mert olyan zenésztársaknak és ikonoknak szólalnak meg a dalai, akiken én is felnőttem, akiket volt szerencsém ismerni. Nagyon rossz érzés róluk már múlt időben beszélni. Az évek során sok mindenki elment az olyan nagy ikonok közül, akiket én csodáltam” – mondta Ildikó, majd hozzátette: Balázs Fecó közel állt hozzá, akivel együtt énekelték anno A csönd éve című dalt, az Omegával turnézott is öt éven keresztül, de ismerte Cserháti Zsuzsát, Herpai Sándort és Gallai Pétert is.

Elmesélte, hogy nem tudnak sajnos mindenkiről megemlékezni, de szép gesztusnak tartja ezt az emlékkoncertet.

Sajnos azt kell mondjam, hogy egy hétig tartana ez a koncert, ha mindenkit bele akarnál venni. Az a baj, hogy mióta meg lett szervezve, megint elvesztettünk olyan ikonokat, mint Török Ádám, Póka Egon, akik szintén személyes barátaim, zenésztársaim voltak. Az, hogy ma egy Omega-slágert egy húszéves fiatal is énekel, az nem véletlen. Ebből is látszik, hogy több generációt átívelő értékek születtek

– jelentette ki.