Keresztes Ildikó: Keresztanya lettem!

Annak ellenére, hogy Keresztes Ildikónak nem született saját gyermeke, imád minden percet, amit újdonsült keresztlányával tölthet, akik Erdélyben élnek. Kicsattanó vidámsággal mesél az együtt töltött időről.

Fotó: Keresztes Ildikó

Nemrég Ildikó fiútestvére kérte fel őt, hogy legyen kislánya keresztanyukája.

Nemrég született egy kis unokahúgom, és eljutottam a keresztelőjére, keresztanya lettem!

"Nagyon jó élmény volt az, hogy amellett, hogy megkereszteltük a kis Jázmint, részt vettem egy felkészítő tanfolyamon, ahol megtudtam, hogy honnan eredeztethető az egész keresztség. Mindent megtudtam, mit, miért csinál ilyenkor az atya a keresztelőn, lenyűgöző volt!” – nyilatkozta az énekesnő boldogan, akit egy sajtótájékoztatón sikerült elérni, amit Ferenc pápa érkezésének alkalmából tartottak. Ildikó rendkívül élvezi a keresztszülő szerepét, és amikor csak tudja, meglátogatja testvérééket Marosvásárhelyen.

Fotó: Keresztes Ildikó

Az erdélyi templomokhoz szoros kapcsolat fűzi, ugyanis gyerekként őt is itt keresztelték meg. A mai napig is fontos szerepet tölt be az életében a hit.

Egy különleges templomot sűrűn látogatok, azt, amelyikben engem kereszteltek, amelyikben elsőáldozó, és bérmálkozó is voltam. Ide rendszeresen visszatérek

– mondta a Borsnak, majd hozzátette, ha legközelebb Erdélyben jár, találkozni is fog a gyerekkori hittan tanárával, aki bevezette őt a hit világába. Már meg is kereste őt ezzel kapcsolatban, hiszen sok közös emlék fűződik hozzá.