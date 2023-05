Deák Bill Gyula megszólalt felesége állapotáról: „Az időjárás-változás mindig próbára teszi”

Deák Bill Gyula több mint öt évtized óta áll a színpadon. A legendás zenészt nem véletlenül illetik lépten-nyomon a magyar blueskirály jelzővel, hiszen a hazai zenészvilág egyik legnagyobb tehetségű csillaga.

Évek óta nyugdíjas, de esze ágában sincs a szépkorúak életét élni

Fotó: Markovics Gábor

„Remélem, még hosszú évekig állhatok színpadon”

Bár már jó ideje hivatalos nyugdíjas, de még mindig nem szeretné úgy élni az életét, mint az átlag szépkorúak. Hogy meddig lehet folytatni a rocksztáréletet, azt ő maga árulta el.

Amíg az embernek van hangja és ereje! Remélem, még hosszú évekig állhatok színpadon. Említettem a Rolling Stonest – ők még mindig hatalmas bulikat csinálnak, pedig mennyi idősek!

„Jó, mondjuk, volt már vérátömlesztésük, szervcsere, de nem lehet tőlük elvenni annak a dicsőségét, hogy még ötven év elteltével is rendkívüli zenészek. És azért igencsak két végén égették a gyertyát. Sokan mondták nekem, mekkora sikereket érhettem volna el, ha nem Magyarországon születek. Jó nekem itt, én szeretek magyar lenni, és a sors is okkal küldött Kőbányára. Mindhalálig blues, és hajrá, Fradi!” – nyilatkozta a Sorry! Magazinnak.

Feleségét két hónappal ezelőtt operálták Fotó: Bors

Az időjárás-változás megviseli beteg feleségét

Idén lesz 75 éves a magyar bluesénekes, aki ennek apropóján hatalmas Aréna- koncerttel készül novemberre. Deák Bill terveit beárnyékolja felesége, Marika súlyos betegsége, akinél sajnos tizenkét év után újra kiújult a daganat. Márciusban többórás operáción is átesett, a tumort eltávolították, de szükséges további kezeléseknek alávetnie magát, de van, amit még a gyógyulás reményében sem vállal. Így két hónap elteltével arra a kérdésre, hogy miként van jelenleg párja, csak rövid választ adott.

Elvagyunk, éldegélünk. Az asszony rendben van, bár az időjárás-változás mindig próbára teszi szegénykémet. Itt fáj, ott fáj, amott fáj, de ezenkívül minden a legnagyobb rendben

– mondta szűkszavúan.

„Egyébként pedig zenélgetünk, boldogan csináljuk a dolgunkat. Már a koncertek is beindultak: április 30-án Komáromban léptünk fel, május 1-jén pedig a Tabánban. Játszunk mindenfelé az országban, és a fesztiválokon is ott leszünk. Várok mindenkit a szívem minden melegével! Nagyon jó élményeket hoz számomra ez az időszak: találkozom a hallgatóinkkal, a rajongókkal, koncert után beszélgetünk. Rengeteg szeretetet kap az ember egy-egy ilyen koncert alkalmával. Amire pedig nagyon készülünk, az egy jubileumi koncert, a Bill 75, ami 2023. november 18-án kerül megrendezésre a Papp László Sportarénában” – fűzte hozzá.