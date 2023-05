„Az érzelmek ennyire nem számítanak?” – súlyos vádak érték Marics Petit

A rajongók zöme tűkön ülve várja a ValMar legújabb klipjét, ám kivételek mindig akadnak. Egyesek ugyanis azt nehezményezik, hogy az előző videóhoz hasonlóan a mostaniban is Marics Peti állítólagos barátnője fog szerepelni, akit nemes egyszerűséggel azzal is megvádoltak, hogy átvette Tóth Andi helyét. Vannak, akik biztosra veszik, hogy az énekes többek között ezt a dalt is volt kedvesének írta, éppen ezért nem tartják helyesnek, hogy az új barátnő kapta meg az Andinak szánt szerepeket. Azt is, melyben majd Peti az oltárhoz vezeti Kovács Gyopárt.

Szétszedik a kommentelők Marics Petit (Fotó: Bors)

A nemtetszésüknek persze hangot is adtak, Marics Instagram-oldalát ellepték a háborgó kommentek. Valaki még azt a kérdést is pedzegette, hogy az énekesnek vajon ennyire nem számítanak az érzelmek, hogy ilyen könnyen lecserélte Andit?!

„Ebben a klipben Gyopár Andi szerepét vette át! Peti ezt a számot még neki írta. Tök ciki, hogy most meg a másik szerelme veszi át, ugyanazzal a szöveggel. Inkább idegen lánnyal kellett volna. Vagy Petinek az érzelmek ennyire nem számítanak? Akkor az nagy baj...” – fogalmazott egy csalódott rajongó Peti fotója alatt, a kommentet pedig egyre több ilyen jellegű hozzászólás követte.

Ez a dal Andiról szól, mégis az új barátnő szerepel a klipben. Érdekes...

„Arról volt szó, hogy ezt Andinak írta Peti, most meg Gyopár van mellette. Hogy is van ez?” – kérdezte egy másik rajongó, többen pedig azt is megjegyezték, hogy Gyopár megjelenése az új klipben ismét Andira hajaz. Megint egy kifejezetten dögös szerelést kapott, és a sminkje, illetve a haja is megegyezik Andi stílusával. Jó páran megjegyezték, hogy a színésznő úgy néz ki a videókban, mintha Andi klónja lenne.