Védelembe vették a Sztárban sztár vasárnapi adása miatt támadott Tóth Andit

Most vasárnap volt a Sztárban Sztár ötödik adása, ahol egyre kiélezettebb a verseny, így a zsűrinek is sokkal nehezebb a dolga. Valószínűleg ezért is lett sokkal szigorúbb Tóth Andi a versenyzőkkel. Az énekesnő, főleg a női versenyzőknek, Gubik Petrának, és Schoblocher Barbarának osztotta nehéz kézzel a pontszámokat. Nem is csoda, hiszen mindkét hölgy magas színvonalon teljesített eddig is, bár utóbbi már megérezte a veszélyzónával járó adrenalint.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Schoblocher Barbara, jól fogadta a kritikát

Tóth Andi szinte minden adásban elmondja mennyire komoly feladat hárul a versenyzőkre hétről hétre. Új ember gesztusait, mozgását, hangszíneit kell megtanulniuk, hogy elnyerjék az ítészek elismerését. Azonban az énekesnő láthatóan keményebb egy-egy versenyzővel, de talán csak szeretné a legjobbat kihozni belőlük.

Schoblocher Barbara a műsor után elmondta, egyáltalán nem érzi ennek az árnyoldalát, sőt örül az őszinte szavaknak.

A zsűriben ülő embereknek az a dolguk, hogy elmondják őszintén a véleményüket. Ha már egy színházi előadásként kezeljük ezt, akkor ott a néző szubjektivítása dönt. Ahogy Andi elmondta: ezt a produkciót pontozta, és nem azt, hogy egyébként szakmailag rólam mit gondol. Én ezt pedig teljesen tiszteletben tartom. Örülök, hogy volt, akinek tíz pontos volt, de ettől a nyolc ponttól sem fogok elkeseredni

– mesélte a Borsnak mosolyogva a Blahalouisiana énekesnője.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Rajongása nem segített

Gubik Petra izgalommal várta a tegnapi műsort, ahol az egyik kedvencét Azahriah-t kellett megformálnia. A színésznő korábban elárulta, hogy nagy rajongója a fiatalok által kedvelt énekesnek. Sajnos bármennyire igyekezett és szinte a megszólalásig hasonlított a fiatal zenészre, de ez sem volt elég, hogy ismét a nap legjobb átalakulója legyen.

– A produkció közben nagyon jól éreztem magamat. Igyekeztem mindent kihozni nő létemre, amit tudtam. Úgy látszik, hogy ez ennyire futotta – mosolygott keserédesen. – Nekem nincs hiányérzetem… – tartotta meg a véleményét magának Gubik Petra, aki hozzátette, hogy mindent pontosan úgy csinált mint a próbákon.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az interneten is egyetértenek vele

Bár Tóth Andi szigorú, de ez mégis tetszik az embereknek, akik határozottan az énekesnő mellé álltak. Az internet népe kommentekben is pártfogásába vette a zsűri tagját. Sokaknak szimpatikus, hogy őszinte szakmaisággal ül a zsűri székébe, ahol nem csak az átalakulásokat, de az énekesi utánzást is díjazza pontokkal.

Én teljesen tudok azonosulni azzal, amit próbál hozni. Csak azt érzem néha nem tudja átadni azt, amit kiszeretne fejezni a mondanivalójával. De nagyon örülök hogy itt van, mert attól hogy a Rami minden adásba minden versenyzőnek csak annyit képes mondani, hogy: Nagyon hoztad ez a Sztárban Sztár fu nagyon tehetséges vagy. Teljesen kivagyok

– írta az egyik kommentelő.