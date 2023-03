Kamarás Iván elmondta véleményét Tóth Andi drámai visszavonulásáról – Videó

Kamarás Iván pénteken a Mokka vendége volt, a Sztárban Sztár kilencedik évadának versenyzője a múlt heti produkciójáról és a következő karakteréről is mesélt.

A színész izgalmas témákról beszélt a Mokkában Fotó: TV2

Akik követik a produkciót, azok jól tudják, hogy a színész a múlt heti adásban a Gipsy Kings énekeseként lépett színpadra, legközelebb pedig már Karell Gottként, a Lady Carneval című dallal próbálja majd elvarázsolni a közönséget.

Kamarás Iván elmondta, hogy az előadásokra való felkészülése nemcsak a gyakorlásból és a táncmozdulatok elsajátításáról, a karakter megformálásáról szól, hanem a nézői kommentek erejéről is. A színész szerint ugyanis ezek nagymértékben befolyásolják a motivációját és a teljesítményét is. Ezzel kapcsolatban szóba jött a Sztárban Sztár zsűrijének, Tóth Andinak is a drámai bejelentése, miszerint felhagy az énekléssel.

Tóth Andinak a nyilatkozata kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon sok ereje van a kommenteknek, úgyhogy a pozitív kommentek nagyon sokat számítanak

– mondta ezzel kapcsolatban a színész.

Emellett még arról is szólt, hogy a Sztárban Sztár egy annyira egyedülálló műsor, hogy semmihez nem hasonlítható: olyan megpróbáltatásnak éli meg, ami 30 év tapasztalatából is kirántja a rutinból és újabb utakra indítja.