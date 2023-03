Szívszaggató tragédiákról vallott a Jóbarátok sztárja: azóta ott segít, ahol csak tud

David Schwimmer felfedte a tragikus okot, amiért jelentkezett a The Great Celebrity Bake Off főzőműsorba. A népszerű brit sütőverseny különleges változatában híres emberek versengenek, a befolyt összeget pedig a Stand Up To Cancer jótékonysági szervezetnek utalják.

Az 56 éves színész elárulta, hogy azért akart részt venni a jótékonysági akcióban, mert a nagymamája és volt felesége, Zoë Buckman édesanyja is rákos megbetegedésben halt meg.

A Jóbarátok sztárja továbbá azt is bevallotta, hogy még a nővére, Ellie is küzdött a rákkal – számolt be róla a The Mirror.

Rákban vesztettem el a nagymamámat, a lányom is rákban vesztette el a nagymamáját, a nővérem pedig legyőzte a rákot, így ez az egész fontos számomra. Hálás vagyok, ha bármilyen módon is segíthetek a figyelemfelkeltésben

– árulta el David Schwimmer.

Azért vagyok itt, hogy jól érezzem magam, és pénzt gyűjtsek egy nagyszerű jótékonysági szervezet számára. Ez egy remek ügy, és történetesen nagy rajongója vagyok a műsornak

– folytatta a sorozatsztár.

A Primetime Emmy-díjra jelölt színész 2010 és 2017 között élt együtt Zoë Buckmannel. Egy lányuk született, a 11 éves Cleo.