Elfogytak a szavak: néhány hét különbséggel diagnosztizáltak rákot anyánál és lányánál

Az anya-lánya párosnak egy nem éppen kellemes közös élményben volt részük: Angela Jones és lánya, Mary együtt estek át a rákon, még az orvoson is megosztoztak.

Durva időszakon van túl az anya-lánya páros Fotó: Shutterstock

A Daily Record szerint egy skót anyukánál és lányánál csupán néhány hét eltéréssel diagnosztizáltak mellrákot, így a kezelést is végig együtt végezték. Az oldal szerint a 60 éves Angela Jonesnál még 2021 decemberében diagnosztizálták a második stádiumú mellrákot. A lesújtó híreket hallva 31 éves lánya, a Kenyában élő Mary is ismét felkereste az orvosát, a nőnél ugyanis korábban már találtak egy cisztát, melyről azt állították, hogy jóindulatú.

Marynek ez volt az isteni szerencséje, hogy újabb vizsgálatokat kért, ugyanis egy héttel később már azt közölték vele, hogy hármas stádiumú mellrákot állapítottak meg nála.

Ezután hazarepült Kenyából az édesanyjához, hogy együtt vészeljék át a borzalmakat. Az anya-lánya páros együtt végezte el a kezelést, sőt, még az onkológusuk is ugyanaz volt.

Az oldal szerint Angela azt mondta:

Mary diagnózisa jobban megrázott engem, mint a sajátom. Hihetetlen volt számomra, hogy a gyönyörű lányomnak, aki mindössze 31 éves volt, mellrákja van. A saját diagnózisommal még meg tudtam birkózni, de Maryével már nem. Ugyanakkor nagyon nehéz volt egyszerre rákos betegnek és egy rákos beteg édesanyjának is lenni, és részt venni a kórházi kezeléseken.

A páros már befejezte a kezelést, azonban még továbbra is gyógyszeres kezelés alatt állnak, a jövő hónapban pedig a The Show keretében kifutóra lépnek majd, mint két olyan modell, akik már legyőzték a mellrákot, vagy jelenleg is kezelés alatt állnak.