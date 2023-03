Szem nem maradt szárazon: ilyen volt Kulcsár Edina és G.w.M. esküvője

Sokakat meglepett a volt Kulcsár Edina és szerelme, amikor február 25-én egy esküvői poszttal jelentkeztek az Instagramon. Azt lehetett tudni, hogy tervezik az esküvőt, de végül nagy titokban házasodtak össze, szűk családi körben. A harmadik gyermekével várandós édesanya felvette G.w.M vezetéknevét, azaz immár Varga Edinaként szerepel a hivatalos dokumentumokban. Nemrég pedig az is kiderült, hogy az esküvő után Edina kórházba került, mert már nem tudta tovább elviselni az őt ért támadásokat.

Edina most megosztotta az esküvőjéről készült videóját és egy rövid bejegyzést is írt hozzá, amiben elmesélte, hogy nem igazán szokott zavarba jönni és még ennél is ritkábban érzékenyül el mások előtt, de esküvőjén mindkettő összejött neki.

Edina esküvőjéről készült megható videóját és a hozzá írt sorokat ide kattintva tekinthetitek meg.

„Én is szeretlek” – válaszolta G.w.M az esküvői videóra.