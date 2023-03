Nagy Melanie nem kíméli G.w.M-et – Ezek voltak a legjobb beszólásai!

G.w.M előszeretettel szapulja gyermekei édesanyját az interneten, legalábbis erre engednek következtetni az elmúlt napok történései, mikor még az esküvője napján is Melanie-t gyalázta az Instagram-oldalán. Hol a gyermekek elhelyezése, hol pedig a mocskos anyagiak miatt vonta kérdőre az édesanyát, azonban Melanie-t sem kellett félteni. Az édesanya egy ideig tűrte a megalázó vádakat, ám néha azért ő is odaszúrt gyermekei édesapjának. Nem is akárhogy...

Nagy Melanie keményen visszaszólt G.w.M-nek és Kulcsár Edinának is Fotó: Nagy Zoltán

G.w.M és a diplomaosztó története

Aki elfelejtette volna, annak itt van egy kis gyorstalpaló G.w.M egyik megalázó kijelentéséből, miszerint Melanie-nak semmiféle diplomája sincs, csupán egy sminkeslány volt és maradt. A rapper a "diplomás titkosügynök" jelzőt használta gyermekei édesanyjára, mondván, hogy a diplomáciai kapcsolatai helyett miért csak sminkelget pár tízezer forintért. Tudniillik ugyanis, hogy Melanie a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, ráadásul a diplomaosztóján ott volt G.w.M, aki feltehetően nem tudta, milyen rendezvényen járt.

"Egy diplomás titkosügynök, vagy nem tudom, magát minek nevező, hogy a fenében megy el sminkesnek pár tízezer forintért? (...) Egy sminkes lány volt, és a nénikéje könyörgött, hogy vigyem már el valahova az unokahúgát, mielőtt megismertem, aztán sminkes lány lett a végére is. Mit tudom én, milyen szakértőnek állítja be magát, akkor miért sminkelget a diplomáciai munkái helyett? Vicc komolyan, de lassan mindenki rájön magától is" – olvasható G.w.M írásában, ám Melanie az egyik televíziós riportműsorban még a fotót is megmutatta, ami a diplomaosztóján készült.

A diplomaosztómon ott volt ő is, a nevelőapukája is, és még egy csokor virágot is kaptam. Nem tudom, hogy mit gondolt, vajon mit csinál talárban és fehér kesztyűben az a sok fel-alá szaladgáló, kezet fogó diák? Lehet, azt gondolta, hogy jelmezbálban vagyunk.

Kulcsár Edinának is beszólt

Nem csak a rapper kapta burkoltan az ívet Melanie-tól, de bizony Kulcsár Edinának is üzent, mikor meghirdette Mercedes autóját. Posztjával G.w.M azon kijelentésére reagált, miszerint az esküvő helyett ő a luxusautót választotta, s a "más a szeretetnyelvünk" kifejezéssel még visszautalt a szépségkirálynő és Csuti válásra is. Tudniillik, Edina ezzel (is) indokolta, miért futott zátonyra a korábbi házassága.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban

– írta az anyuka.