Fergeteges! Nagy Melanie frappánsan osztotta ki G.w.M-et

Az utóbbi napok másról sem szóltak, mint G.w.M és Nagy Melanie adok-kapok szócsatájáról, amit a rapper indított el az esküvője napján. Azzal vádolta meg gyermekei édesanyját, hogy többek között a munkájáról és a tanulmányairól is hazudott, sőt állítólag sosem volt tervben, hogy valaha is összekössék az életüket.

Melanie egy ideig tűrte a mocskolódást, azonban most nála is betelt a pohár. Frappáns módon vágott vissza exének.

Fotó: Bors

Nagy Melanie nem hagyta magát, keményen odaszúrt G.w.M-nek

Elgondolkodtató, hogy valaki élete legszebb napján, az esküvői fotója alatt az exét mocskolja, de ez már legyen az ő gondjuk

– kezdte az egyik televíziós riportműsorban Melanie, aki az interjúban részletekbe menően cáfolta exe minden szavát. Kitért az anyagiakra, de a diplomájáról is mesélt a kamerák előtt.

Tagadja a vádakat

G.w.M először Melanie pénzügyeibe folyt bele, azt állítva, hogy minden fillérjét a nőre és gyermekeire hagyta. Sőt, 20 ezer forintot kellett kölcsönkérnie az öccsétől, hogy új életet tudjon kezdeni Kulcsár Edinával. Ezt most Melanie első kézből cáfolta.

„Az sem igaz, hogy több 100 millió forintot, Porschét vagy Mercedest hagyott nekem. Ez nem igaz és egyébként sem tartozik a nagy nyilvánosságra. Aláírom, hogy a mai világban az már luxusnak számít, hogy étkezünk, meleg lakásban fekszünk, meleg lakásban kelünk, van egy autónk. Én egyébként megveregetem a vállam azért, mert mindezt tudom biztosítani a gyerekeimnek” – reagált az édesanya, aki a diplomájáról is szólt pár szót.

Diplomaosztó helyett jelmezbál?

A rapper nem csak a mocskos anyagiakról teregette ki a szennyest, de arról is írt, miszerint Melanie-nak nincs diplomája. Állítását arra alapozta, hogy mikor megismerkedett gyermekei édesanyjával, ő csupán sminkesként dolgozott, pont úgy, ahogy most is. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy Melanie a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, s mint kiderült, G.w.M is vele volt a diplomaosztóján. Bár az anyuka szerint nem biztos, hogy a rapper tudta, milyen rendezvényen is járt...

A diplomaosztómon ott volt ő is, a nevelőapukája is, és még egy csokor virágot is kaptam. Nem tudom, hogy mit gondolt, vajon mit csinál talárban és fehér kesztyűben az a sok fel-alá szaladgáló, kezet fogó diák? Lehet, azt gondolta, hogy jelmezbálban vagyunk

– mondta gúnyosan a riportban Melanie.