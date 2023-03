Mi lesz ebből? Nagy Melanie reagált G.w.M hazugságról szóló vádjaira

Alig, hogy kimondta a boldogító igent, máris kőkeményen odaszúrt volt kedvesének G.w.M, ám nem érte be ennyivel. Alig pár órával később ismét kiteregette a családi szennyest, hajmeresztő dolgokat állítva volt párjáról. Melanie azonban csendben tűri a vádakat, a Ripostnak pedig azt is elmondta, hogy miért...

Meddig tarthat G.w.M és Nagy Melanie háborúja? Fotó: Bors

Ünneplés helyett háború

Sokaknak szúrt szemet, hogy élete egyik legboldogabb napján is exével volt elfoglalva G.w.M. A népszerű rapper a hozzászólások között azt állította, hogy minden évben legalább háromszor, négyszer elköltözött gyermekei édesanyjától, az pedig csak a kislányának és a kisfiának köszönhető, hogy eddig együtt voltak. Emellett arra is rávilágított, hogy sosem volt tervben az esküvőjük, sőt... Állítólag Melanie inkább egy autót választott a menyegző helyett.

A Ripost szerette volna a történet másik szereplőjét is meghallgatni az elhangzottakról, azonban Melanie nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Szerinte a rapper vádjai méltatlanok hozzá.

Ezeket a vádakat méltatlannak érzem, válaszra sem érdemesek

– jelentette ki az édesanya, aki aztán egy frappáns fotóval és szöveggel mégis üzent a közösségi oldalán G.w.M-nek és feleségének. Melanie a rapper által említett autót kínálta eladásra némi rejtett mondanivalóval.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban.

„Miért sminkelget a diplomáciai munkái helyett?”

Természetesen az édesanya üzenete eljutott a címzettekhez is, a rapper pedig nem is hagyta szó nélkül a dolgot. Elsőként azt állította, hogy hazugság, miszerint volt kedvese a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, hiszen ő sminkesként ismerte meg, s az édesanya most is ugyanezen a területen dolgozik a szépségiparban. Emellett még azt is kiemelte, hogy miután lelépett Melanie-tól, az öccsétől kellett kölcsönkérnie, hogy újrakezdhesse az életét. De ha mindez még nem lenne elég, mondandóját egy fenyegető üzenettel zárta: hamarosan mindenki rájön az igazságra...

„Egy diplomás titkosügynök, vagy nem tudom, magát minek nevező, hogy a fenében megy el sminkesnek pár tízezer forintért? Vagy hogy élne meg ilyen luxuskörülmények között, ha nincs tartalék? Nem hiszem el, hogy létezik olyan ember, aki elhiszi ezt a dumát. Egy sminkes lány volt, és a nénikéje könyörgött, hogy vigyem már el valahova az unokahúgát, mielőtt megismertem, aztán sminkes lány lett a végére is. Mit tudom én, milyen szakértőnek állítja be magát, akkor miért sminkelget a diplomáciai munkái helyett? Vicc komolyan, de lassan mindenki rájön magától is.”

Melanie csendben tűri a vádakat

Úgy tűnik, a fentebb felsorakoztatott vádak sem hatották meg annyira az édesanyát, hogy nyilvános sárdobálásba kezdjen. Melanie továbbra is a gyermekei érdekeit tartja szem előtt, de vajon meddig tűri még a dolgot?!

A gyermekeim érdekeit tartom szem előtt, nem szeretnék belefolyni ebbe a sárdobálásba

– szögezte le a Ripostnak az édesanya.