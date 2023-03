Elsöpri a népharag Galambos Lajost

Egy előadó számára nincs fontosabb, mint a közönség szeretete és bizalma. Galambos Lajost is sokan szeretik, és sokan szerették még a 8 éven át tartó büntetőpere alatt is, de most porszem került a gépezetbe. Ugyanis rengeteg embert elgondolkodtatott az a tény, hogy betegségre hivatkozva megúszni látszik a börtönbüntetését.

Egyre kevesebben hisznek Galambos Lajosnak – Fotó: Keresztesi Balázs

Galambos Lajosról lassan két hete egymást érik a rosszabbnál is rosszabb hírek. A trombitaművész betegségéről beszél a fél ország, hiszen ez volt az oka annak, hogy február 15-én nem kezdte meg a rá kiszabott 3 év 5 hónapos börtönbüntetését. Akkor még csak találgatni lehetett, mi gyötörheti a zenészt, de hamar kiderült, hogy úgynevezett COPD-ben, vagyis tüdőtágulatban szenved, és ezért kapott halasztást a bevonulás tekintetében.

Lajcsi azóta szinte folyamatosan rosszul van, szerdán például két mentő is érkezett a mocsai birtokára, ahonnan végül a sürgősségi osztályra szállították, miután durva fulladásos rohamot kapott. A Bors csütörtökön részletesen írt a betegségről, ami miatt Lajcsinak még imádott hangszeréről is le kellett mondania. Megírtuk, hogy ez a tüdőbetegség pont olyan, mint Erdélyben a medve, vagyis nem játék. Vagyis gyógyíthatatlan, és egy idő után már gyógyszeres kezeléssel sem lehet kordában tartani. Végső esetben már csak a szervátültetés segít a betegen.

A kommentelők nem kímélik Lajcsit – Fotó: Bors

Mindennek ellenére a kommentszekció minden eszközzel igyekszik leszedni róla a keresztvizet. A Bors vette észre először, hogy a legtöbben egyszerűen csak nem hisznek neki, vagyis úgy vélik, hogy a betegsége pusztán kitaláció. Megint mások azt furcsállják, hogy miközben a betegség elég indok volt arra, hogy ne kelljen börtönbe mennie, arra kevésnek bizonyult, hogy visszatartsa őt a koncertezéstől, ahol 90 percen át szórakoztatta a közönségét.

Nem kellett volna annyit lopni fulladásig! Akkor jól ment a szekér, most is menjen befele a böribe!

„Amikor ilyen beteg, akkor miért nem hagyja abba az éneklést, a trombitálást? Hogy mondták, a hétvégén is nagy bulit csapott. Márciusban Tatabányán fog fellépni. Sőt a többi felkéréseket sem mondta le. Akkor most mi van? Ő mondta, hogy nem mondja le a fellépéseket. Most akkor beteg van nem beteg?”

„Egy hozzám igen közel álló ismerősöm súlyos éveket töltött le »gazdasági bűncselekmények« miatt, és kb. 2008 óta diagnosztizált COPD tüdőbetegsége az évek alatt IV-es kockázatú lett D besorolással. Próbálkozott mindenféle saját költségű vizsgálatokkal, kezelések engedélyeztetésével, illetve büntetés-félbeszakítással.”

Semmi, az indok mindig az volt – a büntetés-végrehajtás keretein belül betegsége kezelhető, és nem indokolt külső egészségügyi szakterület bevonása!

– olvasható a sok száz hozzászólás között.