Galambos Lajos: Én örülnék a legjobban, ha bemehetnék a börtönbe

Mint ahogy azzal már mi is foglalkoztunk, a népszerű trombitás nem vonult be a megadott időben a büntetés-végrehajtási intézetbe. Galambos Lajos most a hot!-nak elárulta, miért kapott halasztást.