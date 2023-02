Galambos Lajos gyógyíthatatlan beteg

Ha a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő is megállapítja, hogy közvetlen életveszélyt okozó betegségben szenved Ügyfelem, és a BV Országos Paramcsnokságának Egészségügyi Szolgálatánbak vezetője nyilatkozata alapján hozza meg a bíróság a döntését a szabadságvesztés végrehajtása ügyében. Halasztás esetén időszakonként felül kell vizsgálni az esetlegesen elrendelt halasztást, és amennyiben az orvostudomány fejlődése, a BV Intézetek feltételeiben olyan változás következne be, hogy az elítélt életét, egészségi állapotának további romlásának elmaradását a végrehajtás során is biztosítani tudják, akkor elrendelik a szabadságvesztés végrehajtását