Nyomós oka lehet rá Lajcsinak, hogy börtön helyett a Vértesbe ment

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Galambos Lajos szerdán nem kezdte meg a rá jogerősen kiszabott börtönbüntetését, ellenben még aznap lefotózták a Vértesben az út szélén... Azt már biztosra vélhetjük, hogy a trombitaművész nem önkényesen kerülte a rácsos intézményt, hiszen a Budapest Környéki Törvényszék közleményben jelezte, hogy Lajcsi ügyvédje halasztást kért.

Persze ennek ellenére is joggal teszi fel a kérdést bárki: mit művelt a természet lágy ölén egyedül Lajcsi, aki egyébként is tüdőproblémákkal küzd?

Fotó: Bors

Úgy tűnik, a Bors megtalálta a választ a kérdésre. Egy kicsi utánajárás után világossá vált, hogy Lovasberénytől 13 kilométernyire, Csákváron áll az Esterházy-kastély, amely ma szanatóriumként és kórházként üzemel és hazánk egyik legmodernebben felszerelt pulmonológiai osztálya is itt található. Ez megmagyarázná azt is, hogy szerda reggel mit is keresett a Vértesben, illetve arra is választ kaphatunk, hogy a lap munkatársa miért hallott orvosi eszközöket a háttérben, amikor Lajcsi szerdán felhívta.

Különleges platánfa áll az udvarban

A kastély 1954 óta funkcionál egészségügyi intézményként, az épületet körülvevő hatalmas parkban pedig ott áll az a 225 éves juharlevelű platán, melynek árnyékában egykor ott hűsölt és piknikezett az Esterházy család apraja nagyja. Ennek a fának ráadásul fontos szerep jutott a tüdőbetegek gyógyításában, hiszen egykoron a TBC-s betegeket minden nap az árnyékába fektették, hogy a friss levegőn erőre kapjanak.

Fotó: evfaja.hu

Ez a platánfa áll a kastély kertjében

Halasztást kért

A Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön tett közzé egy közleményt arról, hogy Galambos Lajos miért nem jelent meg szerdán a börtönben. Azt írták: az elítéltnek a másodfokú, jogerős ítélet alapján szerdán kellett volna jelentkeznie büntetése letöltésére. Hozzátették: a férfi védőjén keresztül január 30-án kérelmet nyújtott be, amelyben a szabadságvesztés büntetés megkezdésére halasztást kért. A tájékoztatás szerint a kérelem elbírálása folyamatban van, de mivel az a szerdai bevonulási határidőig nem volt lehetséges, a bíróság intézkedett a végrehajtás megkezdésének függőben tartására. Ezért az elítéltnek szerdán nem kellett a szabadságvesztés büntetés letöltését megkezdenie.