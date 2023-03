Áll a bál: Katalin hercegné nekitámadt Vilmos szeretőjének

Azt állítani, hogy a brit királyi család élete nem volt tele drámákkal az utóbbi években, szemenszedett hazugság lenne. Nem telik el nap, hogy ne hallanánk anekdotákat Károly király legutóbbi kirohanásáról, egy újabb vérlázító Harry herceg-interjúról… vagy Vilmos herceg állítólagos szeretőjéről. (Persze András hercegről nem is beszélve.) Az utóbbi időben újra felröppent a pletyka, hogy Vilmos herceg összeszűrte a levet Katalin hercegné egyik barátnőjével, Rose Hanburyvel. A pletykák szerint Katalin hercegné nemcsak, hogy nekitámadt egykori barátnőjének, de azt is követelte, hogy a nőt tiltsák ki minden olyan rendezvényről, amelyen neki is részt kell venni.

Fotó: Pool / i-Images

Vilmos herceg és a család régi barátja, Rose Hanbury közötti tiltott viszonyról szóló vádak először 2019 áprilisában jelentek meg a bulvársajtóban. A Netflix 2022-es Harry és Meghan című dokumentumfilmjében Harry herceg elárulta, hogy ő és Vilmos teljesen más védelmet kaptak, már ami a bulvársajtót érinti. „A királyi család szívesen hazudik, hogy megvédjék a bátyámat” – mondta.

Bár 2019-ben el tudták fojtani a pletykákat, azok 2022-ben ismét felröppentek. Akkor egy szennylap lehozott egy nyilatkozatot, amelyben egy "bennfentes" arról értekezik, hogy valójában Katalinnak semmi baja nincs Vilmos szeretőjével, megengedte neki, hogy a szexuális vágyait máshol élje ki, mindaddig, míg nincs érzelmi kötődése a szeretőhöz. Azonban Vilmos kötődni kezdett az utolsó szeretőjéhez, Rose Hanburyhoz - állítja a bennfentes. Ekkor volt az a pont, hogy Katalin rátámadt az asszonyra és azt kérte Vilmostól, soha sehol ne jelenhessen meg Rose.

Rose Hanbury egyébként ugyanabban a körben mozog, mint a hercegi pár, ugyanis feleségül ment a tőle 23 évvel idősebb márkihoz, David Cholmondeley-hez, emellett a nagymamája volt Erzsébet királynő egyik koszorúslánya.

A trónörökös és Hanbury viszonyára vonatkozó találgatások alapjául szolgált az is, hogy a hírek szerint Vilmos és Katalin hercegné házassága olyannyira válságba került, hogy a herceg úgy döntött, felesége helyett inkább Hanburyvel tölti a Valentin-napot. Ezen állítások pedig akár igazak is lehetnek, mivel egy londoni olasz étteremben látták őket vacsorázni, és az étterem pincére szerint Vilmos herceg egy gyöngyökből álló nyakláncot adott ajándékba Hanburynek.

(via)