Nagyon úgy tűnik, felesége miatt lakoltatta ki III. Károly Harry hercegéket

Mint arról korábban beszámoltunk, nem úgy tűnik, hogy csillapodnának a kedélyek az Egyesült Államokba költözött Harry herceg és a brit királyi család közt. Persze nem csoda, amikor a herceg olyan kijelentéseket tesz, hogy a már a címével is nagy port kavart Spare, azaz Tartalék című önéletrajzi könyvével koránt sincs vége a leleplezéseknek, bőven van még mit mesélnie. Nos, Károly legutóbb igen merészet húzott: gyakorlatilag megfosztotta Harry herceget és Meghan Markle-t az utolsó brit ingatlanjuktól is: kitette őket a Frogmore Cottage-ból, ahová ráadásul a szexbotrányba keveredett András herceget költöztetné be, aminek állítólag András se nagyon örül.

Kamilla miatt bánik ilyen keményen Harryvel és feleségével Károly? Fotó: AFP

Kamilla miatt lakoltatta ki Harryéket Károly

A legfrissebb értesülések szerint nem véletlen, hogy III. Károly király ilyen keményen lép fel a hercegi pár ellen: megelégelte ugyanis, hogy milyen fényben tünteti fel Harry apja feleségét, Kamillát. Könyvében gyakorlatilag ellenségként állítja be őt, egész konkrétan „gonosz mostohaként” emlegeti, ami egy cseppet sem tetszett sem Károlynak, sem Kamillának. Kétségtelen, hogy ennek szól a kilakoltatás. Mondhatni: Károly így áll bosszút – írja a Daily Mail.