Még nincs vége, Harry herceg továbbra sem kíméli a családját

A bennfentesek szerint Harry herceg új fejezettel bővítheti a „Spare”, azaz „Tartalék” című, nemrég megjelent és óriási sikert aratott könyvét. Azt ugyan kijelentette, nem lesz folytatása a memoárnak, ám a hírek szerint a továbbiakban nyomtatott példányokba belekerülhet egy bónusz fejezet.

Minden bizonnyal bőven van még miről írnia, erről árulkodik korábbi nyilatkozata is, amelyekben bevallotta, akár két könyv is születhetett volna, ám míg bizonyos történeteket az olvashatóság miatt vettek ki, voltak olyanok is, amelyek túl érzékenyen érintették volna a királyi családot, azért nem kaptak végül helyet a memoárban. Harry szerint lehet, hogy a családja így sem bocsát meg neki a leírtakért, pedig állítja, még így is visszatartotta a legkényesebb információkat. Korábban arról is vallott, ő képes lenne megbocsátani a családjának az átélt keserűségért, ha leülnének átbeszélni a történteket és elnézést kérnének a feleségétől, egyelőre azonban erre irányuló lépés nem történt.