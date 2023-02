Testileg és lelkileg is megviselte a szakítás Zámbó Krisztiánt – Sokkoló, amit mond róluk a pszichológus

Embert próbáló időszakon van túl Zámbó Krisztián, s talán most jön csak a neheze. Édesapja elvesztését a mai napig nem tudta feldolgozni, s ezen nem segített a Jimmyről szóló sorozat körüli perpatvar sem. Ráadásul szerelmi élete sem volt épp kiegyensúlyozott: mint a napokban kiderült, régóta érlelte a szakítást Zsuzskával. A sztárpár több mint tíz éve alkotott egy párt, ez idő alatt azonban többször szakítottak, de véglegesen nem tudták elengedni egymás kezét − mostanáig.

Több mint tíz év alatt többször is szakítottak, Krisztián most pontot tesz a kapcsolat végére, mely barátai szerint a kárára kezdett válni Fotó: Máté Krisztián

Ahogy azt a Ripost is megírta: az énekes barátai szerint Jimmy legidősebb fiát az elmúlt időszak nagyon megviselte minden téren. A se veled, se nélküled kapcsolat miatt nem tudott rendesen koncentrálni a napi feladataira, a kötelezettségeire, és az egészségére sem, állítólag a kelleténél többször nézett a pohár fenekére is.

Krisztián felismerte, hogy rossz úton halad, ezért fogadalmat tett testi megújulására, és lezárta botrányoktól sem mentes kapcsolatát a fitneszmodellel. Saját bevallása szerint kondícióját is elvesztette, ezen is változtatni szeretne. A lap arról is beszámolt, hogy mit gondol Drelyó Ágnes pszichológus Krisztián és Zsuzska viharos szerelméről:

„Az elszakadás–visszaszerzés ördögi körébe kerültek. Azok számára, akik ilyen »csiki-csuki kapcsolatban« élnek, a birtoklás és visszaszerzés érzése mámorító, kielégítő, akár hosszú évekig is játszhatják a felek egymással ezt a »játszmázást«. Ebben az esetben mérgező kapcsolatról beszélhetünk. Az ilyen kapcsolat gúzsba köt, rabolja az időt, rombolja az önbecsülést, és közben a partnereknek az igényeikről, vágyaikról nincs bátorságuk nyíltan beszélni – taglalta a szakértő.

Drelyó Ágnes szerint mérgező kapcsolatról van szó esetükben Fotó: TV2

Alapvetően a szakítással nem lenne baj, ugyanis bármilyen élettársi kapcsolatban előállhat az a helyzet, hogy egy bizonyos ponton az elválás mellett döntenek, ha az a kapcsolat már nem szolgálja a két fél érzelmi és más jellegű szükségleteinek, vágyainak kielégülését. De egy se veled, se nélküled kapcsolatból hiányzik a racionalitás, a kiszámíthatóság és az érzelmi biztonság, ami pedig elengedhetetlen lenne egy boldog párkapcsolathoz

– tette hozzá Drelyó Ágnes, majd így folytatta: „Az, hogy ennyiszer szakítanak, azt sejteti, hogy nem megfelelőek a kapcsolati mintáik, ezáltal nem beszélhetünk biztonságos kötődési mintáról sem. S ezek hátterében szinte mindig a nem kielégítő szülő−gyermek kapcsolati rendszer húzódik meg. Mindkettejüknél hasonló elakadások lehetnek, ha ugyanis egyikük egészséges kötődési mintákkal rendelkezne, akkor felismerné, hogy mérgező kapcsolatban van, és határozottan eltávolodna tőle.”

Jövőjükre nézve így vélekedett:

„Az ilyen típusú kapcsolat, bár hosszú éveken keresztül is fenntartható, de az egymásra találás sem hozza meg az érzelmi biztonságot és kielégülést, amire egyébként mind a ketten vágynának. Arra természetesen abszolút van lehetőség hogy más személy oldalán megtalálják a boldogságot. Ehhez azonban önismereti munkára lenne szükség: meg kell érteniük, mi az a belső szükséglet, lélektani igény, ami tudattalanul, de újra és újra beviszi őket ebbe az ördögi körbe.”