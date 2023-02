Meglepő részleteket árult el kapcsolatáról Zámbó Krisztián

Véget vetett a már-már szappanoperába illő kapcsolatának Zámbó Krisztián. Jimmy fia több mint tíz éve alkotott egy párt a fitneszmodell Takács Zsuzskával, de sosem tagadták, hogy bőven akadtak mélypontok a kapcsolatukban. Talán ők maguk sem tudják már, hányszor szakítottak, és békültek ki ismét. Néhány hónapja még úgy tűnt, hogy összeborulásuk végleges, s mégsem bírják egymás nélkül. Év végén még arról szólt a fáma, hogy tavasszal össze is házasodnak, tökéletesnek tűnt az idill köztük. Éppen ezért derült égből villámcsapásként érkezett a hír tegnap: ismét szakítottak! Krisztián egy kommentben adott erről hírt, s bár aztán gyorsan visszavonta a kijelentését, mára újra meggondolta magát, s egy hosszabb bejegyzésben tette mindenki számára egyértelművé: lezárta a kapcsolatukat.

Év végén még tökéletes volt a boldogság, most viszont Krisztián végleges döntésre jutott Fotó: Máté Krisztián

„Nem vagyunk és nem is leszünk együtt. Ezért írtam ki ide, mert semmilyen interjút nem szeretnék adni. Minden OK velem, az nem érdekel, a másik féllel mi van! Elmúlt a szerelem. Soha nem voltam ilyen magabiztos! Végre eljött az én időm! Itt le is zárnám a sztorit, és nem akarok erről beszélni többet."

Határozottsága ellenére nem sokkal később mégis úgy érezte, hogy bővebben kifejti az érzéseit. A Borsnak nyilatkozva elmondta:

„Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt az biztos − szögezte le az énekes, majd hozzátette: − Őszintén szólva nem hirtelen felindulásból írtam ki ezeket a közösségi oldalamra. Rájöttem, hogy most már magamra, a saját boldogságomra kell figyelnem. Remélem, rátalálok végre az őszinte, boldog szerelemre. Nem akarok Zsuzsinak sem rosszat, kívánom, hogy ő is túl tudjon jutni ezen."

Krisztián reméli, újra rátalál a szerelem, hasonló jókat kíván Zsuzskának is Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Úgy fest, ez az idő még nem jött el, hétfő este ugyanis a Tények Plusz adásában Zsuzska esküvőiruha-próbán járt és a leendő esküvőjükről beszélt.

Krisztián a Borsnak ennek kapcsán ezt mondta:

„Tíz év alatt háromszor kértem meg a kezét, de sosem jutottunk ez az esküvőig, és ez nem rajtam múlt."