Eldőlt! Ekkor kell börtönbe vonulnia Galambos Lajosnak

Galambos Lajos az ítélethirdetés után még arról beszélt, hogy a Kúriához fordul jogorvoslatért, vagyis nem törődik bele, hogy jogerősen is kimondták 3 év 6 hónapra börtönbe kell vonulnia közműlopásért. Persze ez az idő jelentősen lerövidülhet, hiszen Lajcsi 125 napot előzetesben töltött és több kedvezményt is kaphat, ha a rácsok mögött „jól viselkedik”. Ha minden stimmel, nagyjából 11 hónapot kell majd a rácsok mögött töltenie. Büntetését pedig február 15-én kell megkezdenie a Kecskeméten.

Galambos Lajosnak alig egy hete maradt a szabad életből... Fotó: Bors





„Úgy tudom, halasztási kérelmet adtak be...”



A Borsnak erről a zenész egyik ismerőse mesélt. „Lajcsi megkapta a behívót. Február 15-én kell jelentkeznie Kecskeméten. Én úgy tudom, hogy a betegsége miatt halasztási kérelmet adnak be, de az idő szűke okán egyáltalán nem biztos, hogy a kérelem át tud futni a rendszeren ebben a pár napban.”

Ugyanakkor az tény, hogy Lajcsit súlyos fulladásos rohamok kínozzák, amit figyelembe kell vennie a büntetés-végrehajtási bírónak

– mondta Galambos Lajos közeli ismerőse a lapnak. A Bors megkereste a zenészt is, de nem kívánta kommentálni az értesüléseket.



„Értem nem kell jönni...”



Lajcsi tavaly decemberben, az ítélethirdetés után még arról beszélt, hogy felkészült a rá váró börtönbüntetésre. „Mindenre fel vagyok készülve!”

Nyilván arra is, hogy börtönbe kell vonulnom pár hónap múlva.

„Nem vagyok félős típus, így nem tartok attól, ami rám vár. Értem nem kell jönni, megyek magamtól! Aztán ahogyan az előzetesből, onnan is kijövök majd...” – nyilatkozta nemrég a Lajcsi szintén a Borsnak.

Galambos Lajos belebetegedett a mögötte álló 7 évbe Fotó: Máté Krisztián





A trombitaművész eközben súlyos egészségügyi gondokkal is szembe kell néznie. Nemrég kórházba is került fulladásos rohamai miatt. Ez pedig akár okot adhat arra is, hogy halasztási kérelemmel forduljon a büntetés-végrehajtási bíróhoz. „Az elmúlt hét év felőrölte az energiámat. Azt hittem, sohasem fogy el belőlem a lendület, de most úgy érzem, mégis.”

Olyan problémák jelentkeztek nálam a közelmúltban, amik valószínűleg lelki eredetűek, de már szervi problémákban is mutatkoznak

– nyilatkozta Lajcsi, akinek sorsáról, így egy igazságügyi orvosszakértő dönthet majd.