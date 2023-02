Ebben a börtönben ül majd Lagzi Lajcsi: „Megyek, ahova menni kell, ahova beosztanak”

Galambos Lajost december elején ítélték el másodfokon is az áram-, gáz- és más közművek lopásának ügyében, jogerősen három és fél éves börtönbüntetést kapott. Az ügye több mint hét éve húzódik, Lajcsi 125 napot töltött előzetesben, az évek alatt több vádlott is elhunyt, illetve bírót is cseréltek. A tárgyalások során a zenész mindvégig ártatlannak vallotta magát, a másodfokú ítélet után végül azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem erre készült.

A zenész ugyan még nem kapta meg a behívóját, de azt pletykálják, hogy Lajcsi átmeneti otthona, Mocsától 170 kilométerre, Kecskeméten lesz.

„A hazai börtönökben nincsen semmilyen kivételezés, a fogvatartottakra a jogszabályokban megállapított, azonos jogok és kötelezettségek vonatkoznak. (…) A 2013. évi CCXL. törvény megfelelő rendelkezései szerint a szabadságvesztést a bíróság által meghatározott fokozatban – fegyházban, börtönben vagy fogházban –, a büntetés-végrehajtási szervezet által kijelölt, lehetőleg az elítélt lakcíméhez legközelebb eső bv.- intézetben hajtják végre. Ugyanakkor a büntetés-végrehajtási szervezet a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére kijelölt bv.-intézet kiválasztásánál figyelembe veszi a kiszabott szabadságvesztés időtartamát, végrehajtási fokozatát, a bv.-intézetek aktuális telítettségi adatait, valamint azt, hogy az elítélt visszaeső-e” – tájékoztatta a Borsot a BVOP kommunikációs főosztálya.

Munkával foglalhatja el magát

A kecskeméti börtönben, mint az összes többi bv.-intézetben, dolgozhatnak a rabok. A munka két okból is jó, egyfelől elfoglalják magukat a fogvatartottak másfelől keresetre tesznek szert, a pénzt pedig hasznos dolgokra fordíthatják. Az intézetekben van „börtönbolt”, ahol vásárolhatnak az elítéltek egyebek mellett tisztálkodószereket, dohányterméket, zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot és néhány húskészítményt is, mint például dobozos töpörtyűt vagy szalonnát.

Lajcsi egy időre búcsút inthet a luxusnak Fotó: Keresztesi Balázs

Akár koncertet is adhat a rácsok mögött

Az intézet befogadóképessége, 238 fő, ahol (két éve februárban, ez az utolsó fellelhető adat) 93 százalékos a telítettség. Vagyis jó sokan vannak.

A híres embereknek a tapasztalatok szerint a börtönökben nem kell a testi épségükért aggódniuk. A rabok jól bánnak velük, ugyan beszólásokat kapnak, de nem számítanak közellenségnek, sőt kifejezetten népszerűek tudnak lenni. Pláne egy muzsikus. Nincs kizárva, hogy hamarosan egy rögtönzött Lajcsi- koncerten találják magukat a jó magaviseletű rabok. És, hogy ennek mennyire örül Galambos Lajos? Semennyire… A zenész több interjúban is elmondta már, hogy már a meggyanúsítása is helyrehozhatatlan károkat okozott a megítélésében, mind a zenei karrierjében és az üzleti kapcsolataiban is. A börtönbüntetés pedig mindezt még tetőzi.

