„Az igaz szerelem nem ér véget a halállal” – megtörte a csendet az elhunyt magyar legenda özvegye

Napra pontosan két éve hunyt el Tatár György, a DVTK egykori magyar válogatott labdarúgója. A miskolci csapattal kétszeres kupagyőztes és bajnoki bronzérmes legendára megható sorokkal emlékezik egykori párja.

Két év… és még mindig ugyanaz a csend marad utána. Nem az a fajta csend, ami megnyugtat, hanem az, ami minden nap emlékeztet arra, hogy valaki hiányzik – nagyon

– idézi a boon.hu Tatár Györgyné szavait, aki hozzátette, férje nem csak egy név volt, nem csak egy játékos a DVTK mezében. Ő volt az az ember, akihez haza lehetett menni. Akihez hozzá lehetett bújni. Aki egy pillantásból értett, aki tudta, mikor kell nevetni, és mikor csak csendben ott lenni.

Gyurika… az a név, amit nem lehet kimondani úgy, hogy ne fájjon egy kicsit.

Tatár Györgyné úgy fogalmazott, két év alatt az ember azt hinné, hogy könnyebb lesz, hogy az idő majd tompítja a hiányt, de nem így van.

Csak megtanulod elrejteni. Megtanulod napközben elviselni, és éjszaka csendben összerakni magad újra, darabról darabra. Mert ő nem múlt el. Ott van minden emlékben. Egy nevetésben. Egy mozdulatban. Egy futballmeccs hangulatában. Egy dalban, ami hirtelen visszaránt mindent. És ott van benned is. Az igaz szerelem nem ér véget a halállal. Csak átalakul. Hiánnyá. Vágyódássá. Egy láthatatlan kötelékké, amit már nem lehet megérinteni – csak érezni.

Tatár Györgyné leírta, ha most férje láthatná, valószínűleg nem azt szeretné, hogy összetörjön, hanem azt, hogy éljen, hogy mosolyogjon néha, hogy emlékezzen rá úgy is, ahogy ő volt: élettel teli, kicsit ironikus, kicsit csibészes… nagyon szerethető.

És hidd el… amikor a szél megérinti az arcod, amikor egy gondolat csak úgy eszedbe jut róla – az nem véletlen. Az ő. És mindig az is marad

– fogalmazott az özvegy.