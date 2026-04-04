RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

„A Liverpool nemet mondott az MLSZ-nek" - Áll a bál a Pool magyar játékosának édesapja miatt

Cáfol az MLSZ. A 16 éves magyar labdarúgó, a Liverpool akadémiájáján nevelkedő Farkas Erik édesapja azt állította, hogy a magyar szövetség egy éve nem vette fel velük a kapcsolatot. Ez nem igaz.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.04.04.
Farkas Erik 2020 óta a liverpooli akadémián edződik, és az angol klub annyira elégedett vele, hogy ötéves profi szerződést szeretne kötni a játékossal. A tárgyalások jól haladnak, még a felnőtt csapat edzője, Arne Slot is csodálja Erik képességeit. Farkas Erik a magyar utánpótlás-válogatottban még nem mutatkozott be, és édesapja, Farkas Csaba szerint az angolok jelentős gesztusokat tesznek azért, hogy Erik inkább az angol utánpótlás-válogatottakban játsszon - írja a Magyar Nemzet.

Farkas Erik (pirosban) a liverpool akadémia egyik nagy tehetsége / Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC

Sőt, az édesapa azt állította, az MLSZ egy éve nem érdeklődik Erik iránt.

Sajnos az MLSZ-szel folytattunk tárgyalásokat, teljesen korrekt beszélgetések voltak, de a szövetség már több mint egy éve nem keresett meg bennünket

 - mondta Farkas Csaba.

Farkas Erik nemet mondott az MLSZ-nek

Az MLSZ ennek az ellenkezőjét állítja, és ezt megosztotta a Magyar Nemzettel. Legutóbb például, az U17-es magyar válogatott közelgő, áprilisi Európa-bajnoki selejtezőire is meghívót küldött Farkas Eriknek, ám elutasító választ kaptak. Mindezeket az MLSZ dokumentumokkal is alá tudja támasztani – szól a szövetség válasza.

Az állítás, mely szerint az MLSZ nem foglalkozik a Liverpool akadémiáján pallérozódó Farkas Erikkel, nem felel meg a tényeknek, a szövetség határozottan cáfolja a Farkas Csaba által elmondottakat. A valóság ugyanis az, hogy az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán. Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek

 - írta a magyar szövetség.

Az MLSZ válasza azt sejteti, Farkas Erik és családja már döntött arról, hogy melyik ország színeiben fog pályára lépni a tehetséges labdarúgó...

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
