Két gólja ellenére semmibe veszik Varga Barnabást Athénban

Varga Barnabás egy héttel azután, hogy az AEK Athén-Olimpiakosz rangadón megszerezte első gólját új csapatában, vasárnap délután is főszereplő volt. A magyar csatár a Panszerraikosz otthonában duplázott: az 55. percben Razvan Marin szabadrúgásánál fejjel volt eredményes, majd a hosszabbításban ismét betalált. Az AEK végül 4-0-s győzelmet aratott, és mivel az Olimpiakosz vereséget szenvedett, kétpontos előnnyel átvette a vezetést a bajnokságban legnagyobb riválisa előtt. A görög sajtó azonnal ráragasztotta Vargára a „gyilkos” becenevet, azonban a görög lapok mégsem őt, hanem Marint dicsérik.

Varga Barnabás jó formában van, az elmúlt három mérkőzésén két gólt is szerzett az AEK Athénban (Fotó: AEK)

Nem Varga Barnabás lett a meccs embere

Elsőre logikusnak tűnhetne, hogy a duplázó Varga Barnabás legyen a mérkőzés legjobbja, ám végül nem így alakult. A Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet a görög Gazetta értékelésére, amely ugyan méltatta a magyar támadó teljesítményét, a meccs embere címet mégsem neki ítélte.

A 29 éves román középpályás, Razvan Marin ugyanis szintén kiemelkedőt nyújtott vasárnap: gólpasszt adott Vargának, a hosszabbításban előkészítette a korábbi liverpooli Marko Grujics találatát, és egy büntetőt is magabiztosan értékesített. A Gazetta értékelésében így ő lett a találkozó legjobbja, miközben Vargáról is elismerően szóltak.

Hasonló következtetésre jutott a Sportal görög kiadása is, amely szerint Varga és Marin között dőlt el a mérkőzés legjobbja cím sorsa, ám végül itt is a középpályás került ki győztesen.

A mérkőzésen mutatott teljesítményük alapján nehéz kiválasztani a legjobbat. Egy olyan csatárnak, mint Varga, aki az elmúlt három és fél évben 99 gólt szerzett, majd megjött Görögországba, és az Olimpiakosz ellen a századikat is meglőtte, ez csak egy munkanap a sok közül. Marin számára a szabadrúgások és szögletek pontos kivitelezése a legnagyobb erőssége. Gólpasszt vagy gólt szerez a pontrúgásokból, most viszont mindkettő összejött. Ha választani kell, akkor most azt a játékost választanánk, aki a négyből három gólban is benne volt, ez pedig Marin.

Varga Barnabás második gólja: