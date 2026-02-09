RETRO RÁDIÓ

Két gólja ellenére semmibe veszik Varga Barnabást Athénban

Hiába szerzett két gólt, mégsem a magyar válogatott csatár lett a mérkőzés legjobbja. Varga Barnabás helyett egy másik labdarúgót éltetnek a görög lapok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 17:45
varga barnabás gól aek

Varga Barnabás egy héttel azután, hogy az AEK Athén-Olimpiakosz rangadón megszerezte első gólját új csapatában, vasárnap délután is főszereplő volt. A magyar csatár a Panszerraikosz otthonában duplázott: az 55. percben Razvan Marin szabadrúgásánál fejjel volt eredményes, majd a hosszabbításban ismét betalált. Az AEK végül 4-0-s győzelmet aratott, és mivel az Olimpiakosz vereséget szenvedett, kétpontos előnnyel átvette a vezetést a bajnokságban legnagyobb riválisa előtt. A görög sajtó azonnal ráragasztotta Vargára a „gyilkos” becenevet, azonban a görög lapok mégsem őt, hanem Marint dicsérik.

Varga Barnabás jó formában, az elmúlt három mérkőzésén két gólt is szerzett az AEK Athénban
Varga Barnabás jó formában van, az elmúlt három mérkőzésén két gólt is szerzett az AEK Athénban (Fotó: AEK)

Nem Varga Barnabás lett a meccs embere

Elsőre logikusnak tűnhetne, hogy a duplázó Varga Barnabás legyen a mérkőzés legjobbja, ám végül nem így alakult. A Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet a görög Gazetta értékelésére, amely ugyan méltatta a magyar támadó teljesítményét, a meccs embere címet mégsem neki ítélte.

A 29 éves román középpályás, Razvan Marin ugyanis szintén kiemelkedőt nyújtott vasárnap: gólpasszt adott Vargának, a hosszabbításban előkészítette a korábbi liverpooli Marko Grujics találatát, és egy büntetőt is magabiztosan értékesített. A Gazetta értékelésében így ő lett a találkozó legjobbja, miközben Vargáról is elismerően szóltak.

Hasonló következtetésre jutott a Sportal görög kiadása is, amely szerint Varga és Marin között dőlt el a mérkőzés legjobbja cím sorsa, ám végül itt is a középpályás került ki győztesen.

A mérkőzésen mutatott teljesítményük alapján nehéz kiválasztani a legjobbat. Egy olyan csatárnak, mint Varga, aki az elmúlt három és fél évben 99 gólt szerzett, majd megjött Görögországba, és az Olimpiakosz ellen a századikat is meglőtte, ez csak egy munkanap a sok közül. Marin számára a szabadrúgások és szögletek pontos kivitelezése a legnagyobb erőssége. Gólpasszt vagy gólt szerez a pontrúgásokból, most viszont mindkettő összejött. Ha választani kell, akkor most azt a játékost választanánk, aki a négyből három gólban is benne volt, ez pedig Marin.

Varga Barnabás második gólja:

Az AEK február 15-én, vasárnap (18:30) rangadóval folytatja a görög bajnokságot, ugyanis a harmadik, mindössze három ponttal lemaradó PAOK otthonában lép pályára.

 

