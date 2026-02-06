A Fradi játékosa nagyot bakizott, magyarázkodnia kellett

A Fradi csütörtökön hivatalosan is bejelentette a Pakstól érkező Osváth Attila szerződtetését. A háromszoros magyar válogatott védőt már az aláírás napján bemutatták a szurkolóknak a Fradi Zóna című műsorban, ahol a 30 éves játékos egy rövid időre zavarba jött: egy pillanatra megfeledkezett róla, melyik klubnál játszik.

Osváth Attila utoljára októberben, Örményország ellen lépett pályára a válogatottban Fotó: Szigetváry Zsolt

Osváth Attila már nem bánkódik

A címvédő friss szerzeménye hat és fél évet húzott le a tolnai együttesnél, sőt még a múlt heti Paks-Fradi rangadón is a hazaiakat erősítette. Így egyáltalán nem meglepő, hogy kissé belegabalyodott a mondandójába, amikor szóba került az összecsapás - rögtön megmagyarázta a bakit.

Volt egy egyedi stílusunk Pakson, azt próbáltuk játszani mindenki ellen. Nem nagyon változtattunk, felvállaltuk a játékunkat, a támadófocit. Az utóbbi időben többször is sikerült megvernünk Pakson a Fradit, de most a hétvégén sajnos nem. Vagyis már nem sajnos, de akkor még nem tudtam, hogy alakulnak a dolgok.

– fogalmazott Osváth, akinek megszerzése jelentősen megkönnyítheti a Ferencváros helyzetét az NB I-ben.

Egyrészt az üzlettel a klub egy közvetlen bajnoki riválist is meggyengített, másrészt a magyar szabály szempontjából is kulcsfontosságú volt a leigazolása. Varga Barnabás és Tóth Alex távozását követően Robbie Keane-nek a tavaszi szezon elején fejfájást okozott az MLSZ előírásának betartása, Osváth érkezésével azonban fellélegezhet az ír szakember.