A Fradi játékosa nagyot bakizott, magyarázkodnia kellett
A Fradi-szurkolók alighanem elnézik neki a bakit. Osváth Attila már nem sajnálja, hogy hétvégén nem sikerült megverniük a címvédőt.
A Fradi csütörtökön hivatalosan is bejelentette a Pakstól érkező Osváth Attila szerződtetését. A háromszoros magyar válogatott védőt már az aláírás napján bemutatták a szurkolóknak a Fradi Zóna című műsorban, ahol a 30 éves játékos egy rövid időre zavarba jött: egy pillanatra megfeledkezett róla, melyik klubnál játszik.
Osváth Attila már nem bánkódik
A címvédő friss szerzeménye hat és fél évet húzott le a tolnai együttesnél, sőt még a múlt heti Paks-Fradi rangadón is a hazaiakat erősítette. Így egyáltalán nem meglepő, hogy kissé belegabalyodott a mondandójába, amikor szóba került az összecsapás - rögtön megmagyarázta a bakit.
Volt egy egyedi stílusunk Pakson, azt próbáltuk játszani mindenki ellen. Nem nagyon változtattunk, felvállaltuk a játékunkat, a támadófocit. Az utóbbi időben többször is sikerült megvernünk Pakson a Fradit, de most a hétvégén sajnos nem. Vagyis már nem sajnos, de akkor még nem tudtam, hogy alakulnak a dolgok.
– fogalmazott Osváth, akinek megszerzése jelentősen megkönnyítheti a Ferencváros helyzetét az NB I-ben.
Egyrészt az üzlettel a klub egy közvetlen bajnoki riválist is meggyengített, másrészt a magyar szabály szempontjából is kulcsfontosságú volt a leigazolása. Varga Barnabás és Tóth Alex távozását követően Robbie Keane-nek a tavaszi szezon elején fejfájást okozott az MLSZ előírásának betartása, Osváth érkezésével azonban fellélegezhet az ír szakember.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre