RETRO RÁDIÓ

A Fradi játékosa nagyot bakizott, magyarázkodnia kellett

A Fradi-szurkolók alighanem elnézik neki a bakit. Osváth Attila már nem sajnálja, hogy hétvégén nem sikerült megverniük a címvédőt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 19:00
Osváth Attila Paks Fradi

A Fradi csütörtökön hivatalosan is bejelentette a Pakstól érkező Osváth Attila szerződtetését. A háromszoros magyar válogatott védőt már az aláírás napján bemutatták a szurkolóknak a Fradi Zóna című műsorban, ahol a 30 éves játékos egy rövid időre zavarba jött: egy pillanatra megfeledkezett róla, melyik klubnál játszik.

Osváth Attila utoljára októberben, Örményország ellen lépett pályára a válogatottban
Osváth Attila utoljára októberben, Örményország ellen lépett pályára a válogatottban Fotó: Szigetváry Zsolt

Osváth Attila már nem bánkódik

A címvédő friss szerzeménye hat és fél évet húzott le a tolnai együttesnél, sőt még a múlt heti Paks-Fradi rangadón is a hazaiakat erősítette. Így egyáltalán nem meglepő, hogy kissé belegabalyodott a mondandójába, amikor szóba került az összecsapás - rögtön megmagyarázta a bakit.

Volt egy egyedi stílusunk Pakson, azt próbáltuk játszani mindenki ellen. Nem nagyon változtattunk, felvállaltuk a játékunkat, a támadófocit. Az utóbbi időben többször is sikerült megvernünk Pakson a Fradit, de most a hétvégén sajnos nem. Vagyis már nem sajnos, de akkor még nem tudtam, hogy alakulnak a dolgok.

– fogalmazott Osváth, akinek megszerzése jelentősen megkönnyítheti a Ferencváros helyzetét az NB I-ben.

Egyrészt az üzlettel a klub egy közvetlen bajnoki riválist is meggyengített, másrészt a magyar szabály szempontjából is kulcsfontosságú volt a leigazolása. Varga Barnabás és Tóth Alex távozását követően Robbie Keane-nek a tavaszi szezon elején fejfájást okozott az MLSZ előírásának betartása, Osváth érkezésével azonban fellélegezhet az ír szakember. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu