„Hazudozó” – NB I-es játékos állt bele a magyar válogatott szövetségi kapitányába

Tovább dagad a magyar női kézilabda-válogatott körül kialakult botrány, miután a Győr brazil játékosa, Bruna de Paula megvédte a nemzeti csapat keretéből kimaradt csapattársát, Fodor Csengét. Mint ismert, Golovin Vlagyimir azt állította, hogy a 26 éves kézilabdázó nem akart csatlakozni a válogatotthoz, mert nem érzi a bizalmat. A szövetségi kapitányt most hazudozónak nevezték.

Bruna de Paula védelmébe vette csapattársát, Fodor Csengét. Szerinte a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir egy hazudozó

Telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni

– fogalmazott Fodor Csengéről a szövetség honlapján Golovin Vlagyimir, miután a Győr kézilabdázója kimaradt a válogatott keretéből a dánok elleni, márciusban esedékes Eurokupa-csoportmérkőzésekre.

Fodor Csengét győri csapattársa, Bruna de Paula az Instagramon vette a védelmébe – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Mindig melletted állok! Ismerem a tartásodat és a jellemedet. Egy ilyen ember még az 1 százalékát sem érdemli annak, aki te vagy. Egy ilyen embernek nincsenek veled közös értékei. Főleg egy ekkora hazudozónak, mint ő. Nagyon sajnálom, hogy le kell mondanod egy álomról, arról, hogy a hazádat képviseld – egy ilyen ember miatt

– idézi a lap a brazil játékos szavait.

Bruna de Paula határozottan cáfolta azt a spekulációt, hogy Fodor Csenge azért mondta le a magyar válogatottságot, mert ő is a brazil nemzeti csapatban szeretne szerepelni.