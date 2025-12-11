„Esélyünk sem volt” – mindenki félreértette a kézilabda-válogatott búcsúzó kapitányát

A magyar női kézilabda-válogatottnak esélye sem volt a világbajnokság negyeddöntőjében. A meccset 28-23-ra Hollandia nyerte, s noha a házigazdák valóban jobbak voltak egész meccsen, amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy finoman szólva a bírók sem hátráltatták őket. Így érezte ezt a magyarok kapitánya, Golovin Vlagyimir paprikás hangulatban nyilatkozott a lefújás után az M4 Sportnak.

Golovin Vlagyimir nem volt nyugodt a kézilabda-válogatott kiesése után (Fotó: Hegedüs Róbert)

A szakember azt mondta, egyszer, amikor a bírókról beszélt, megbüntették. Az „egyszer” szót sokan „ezzel”-nek értették, s a közösségi oldalakon kommentelő drukkerek nagy része azt hitte, máris megbírságolták a hollandok elleni találkozó után Golovint.

Egyszer kimondtam, hogy nézett ki, kaptam négy meccs eltiltást, meg pénzbüntetést. Ugyanúgy láttam, ahogy akkor is. Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és lehetőséget sem kaptunk volna

– utalt a korábbi esetre Golovin.

Íme a világbajnokságtól a magyar válogatottal együtt búcsúzó Golovin pontos nyilatkozata:

A mérkőzésen piros lappal végleg kiállított Klujber Katrin is a bírókról beszélt. A Fradi játékosának futás közben akadt össze a lába az ellenfelével, azonnal véget ért számára a meccs.

Semmi szándékosság nem volt benne.

Ha normális játékvezetés van, visszanézik ezeket. Lehet, hogy ki voltam szemelve, vagy az egész csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna.

Így zárta a kézilabda-válogatott a világbajnokságát

A kézisek a kiesés után utaznak haza, nincs helyosztó. Az együttes a hetedik helyen végzett.