„Minden nap fájdalmaim vannak” – Gyógyíthatatlan betegség kínozza a BL-hős tini lányát

Josefine állandó fájdalmak között él és nem sportolhat. Mehmet Scholl 17 éves lánya először beszélt a betegségéről.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.16. 12:30
mehmet scholl bayern münchen josefine scholl betegség fájdalom

Ritka genetikai rendellenesség okozta gyógyíthatatlan betegségben szenved Mehmet Scholl 17 éves lánya. Josefine Scholl a közösségi oldalán tálalt ki az átélt kínokról.

Mehmet Scholl lánya, Josefine a tavalyi Októberfesten
Mehmet Scholl lánya, Josefine a tavalyi Októberfesten      Fotó: Getty Images

A Bayern München labdarúgójaként többek között Bajnokok Ligája-győztes (2001) és nyolcszoros német bajnok Mehmet Scholl lánya az úgynevezett McCune-Albright-szindrómában szenved, amely elsősorban nők testének jobb oldalában gyengíti meg a csontokat. Josefine Scholl – a jelenlegi 20 éves Bayern-focista Tom Bischof szerelme – először beszélt a betegség okozta nehézségeiről.

Mehmet Scholl lánya fájdalmak közt nőtt föl

– Kiskorom óta beteg vagyok, de igazán 13-14 éves koromban éreztem. Úgy lehet elképzelni, hogy a csontjaimban rostos üregek vannak – mondta Josie, akinek egy fotóján látszanak is egy műtét nyomai: az átlagnál sokkal törékenyebb combcsontja 2022-ben tört el.

– Szinte minden nap fájdalmaim vannak, így nőttem föl. Fájni szokott a felkarom, de általánosságban a testem jobb oldala is – mesélte az egykori közönségkedvenc futballista, manapság tévés szakkommentátor Mehmet Scholl imádott lánya.

Josie-nak szinte minden sport tiltott, gyakorlatilag csak fizioterápiás kezeléseken dolgozhat az izomzata megerősítésén.

 

