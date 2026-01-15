RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane váratlan döntést hozott a Fradi edzőtáborában

Az eredeti időponthoz képest három nappal később tér haza a Ferencváros Spanyolországból. A Fradi edzője, Robbie Keane és a szakmai stáb meghosszabbította az edzőtábort.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.15. 18:52
robbie keane fradi spanyolország

A Ferencváros labdarúgócsapata hétfőig La Mangában folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra. A bajnokságban címvédő, az Európa-ligában már továbbjutó csapat eredetileg január 8-16. között edzőtáborozott volna La Mangában. Azonban az ideálisabb spanyolországi időjárási körülmények miatt a Robbie Keane vezette szakmai stáb úgy döntött, hogy január 19-ig La Mangában folytatódik a felkészülés. Ezalatt további edzőmérkőzéseket már nem játszik a Fradi - írta a klub honlapja.

Robbie Keane, Fradi
A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane legközelebb már tétmeccsen vezeti a csapatot Fotó: Nemzeti Sport

Az FTC három felkészülési meccset vívott Spanyolországban, a Kieltől és Rapid Wientől kikapott, a Midtjyllanddal 1-1-re végzett.

Tétmeccs vár a Fradira

A Fradi legközelebb az Európa-liga alapszakaszában lép pályára, a hetedik játéknapon, január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik a sorozatban veretlen Ferencváros otthonába, a Groupama Arénába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu