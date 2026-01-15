Robbie Keane váratlan döntést hozott a Fradi edzőtáborában

A Ferencváros labdarúgócsapata hétfőig La Mangában folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra. A bajnokságban címvédő, az Európa-ligában már továbbjutó csapat eredetileg január 8-16. között edzőtáborozott volna La Mangában. Azonban az ideálisabb spanyolországi időjárási körülmények miatt a Robbie Keane vezette szakmai stáb úgy döntött, hogy január 19-ig La Mangában folytatódik a felkészülés. Ezalatt további edzőmérkőzéseket már nem játszik a Fradi - írta a klub honlapja.

A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane legközelebb már tétmeccsen vezeti a csapatot Fotó: Nemzeti Sport

Az FTC három felkészülési meccset vívott Spanyolországban, a Kieltől és Rapid Wientől kikapott, a Midtjyllanddal 1-1-re végzett.

Tétmeccs vár a Fradira

A Fradi legközelebb az Európa-liga alapszakaszában lép pályára, a hetedik játéknapon, január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik a sorozatban veretlen Ferencváros otthonába, a Groupama Arénába.