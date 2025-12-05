„Mérges vagyok magunkra” - Feldúltan nyilatkozott a vb-negyeddöntős kézis lányok hőse

A magyar válogatott a sírból hozta vissza a szükséges egy pontot, és a Japán ellen 26-26-ra mentett meccsével már biztosan bejutott a jövő heti negyeddöntőbe a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatának legjobbja, az ötgólos Vámos Petra értékelt.

Vámos Petra akkor volt a legjobb, amikor a társai a legrosszabbak: női válogatottunk végül 12 év után újra negyeddöntőbe jutott a kézilabda-világbajnokságon Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A mérkőzés legnehezebb szakaszaiban Vámos szinte egymaga tartotta a lelket góljaival a magyar válogatottban, amely az utolsó egyedórában 14-20-ról egyenlített Japán ellen. Nem csoda, hogy megkönnyebbülten nagyot sóhajtva kezdte az értékelését:

„Hú, nagyon nehéz most bármit mondanom. Belül nyilvánvalóan mindenki örül ennek az iksznek, de ez egy borzasztóan feszült meccs volt.

Mérges vagyok magunkra, mert... nem is tudom... könnyebb meccsre készültünk. Belealudtunk ebbe az egészbe, és nagyon nem azon a hőfokon játszottuk, amit elvártunk volna maguktól.

„Annyira belassultunk, elaltattak minket a lassú játékukkal, és a végén mindig góllal fejezték be. Ha valami pozitívumot kéne kiemelnem, akkor azt, hogy

a csapatnak megint volt tartása, volt ereje. Mégiscsak ikszre mentettük ezt a meccset! De nagyon messze voltunk attól, ahogy játszani szeretnénk

– mondta Vámos Petra az M4 Sport+ adásában.

Folytatás a középdöntőben vasárnap este (20.30, tv: M4 Sport), az előző női kézi-vb-n és az olimpián bronz-, az Európa-bajnokságon ezüstérmes dán válogatott ellen, aztán jöhet a negyeddöntő!