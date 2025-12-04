Pofon egyszerű matek, ez kell a lányoktól a kézi-vb-n

Eddig minden csodálatos, négy meccséből mindegyiket megnyerte a magyar válogatott a női kézi-vb-n. A gárda szerdán a románok elleni sikerrel kezdte a középdöntőt, s pénteken elvileg toronymagas esélyese a japánok elleni meccsnek (18.00, Tv: M4 Sport). Már itt bekerülhetünk a világbajnokság negyeddöntőjébe.

A szurkolókkal ünnepeltek a lányok a kézi-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

A középdöntőből az első két helyett jut a legjobb nyolc közé. A jelenlegi állás szerint ez Dánia és Magyarország lehet, a dánokkal vasárnap zárjuk a vb-nek ezt a szakaszát. Japán ellen esélyesebbek vagyunk, de már egy pont is azt jelentené ma, hogy biztosan ott vagyunk a negyeddöntőben. Az pedig Dánia ellen dőlne el, hogy első vagy második helyen lépnénk tovább. Utóbbi esetben nagy eséllyel a németekkel játszhatunk az elődöntőbe jutásért, míg a csoportelsőre a spanyolok, a szerbek, vagy a montenegróiak várhatnak.

Megvan a cél a kézi-vb-re

A magyar válogatott tavaly a harmadik lett az Európa-bajnokságon. Idén a szövetség elvárása, hogy a gárda legalább a hatodik helyen zárja a tornát.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok.

