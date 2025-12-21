RETRO RÁDIÓ

„Nem elég jó!” – meglepő ítéletet hoztak a Premier League magyar focistájáról

A győztes gólja ellenére is súlyos kritika érte az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistáját. Gyökeres Viktor küzd és nehezen boldogul – legalábbis Jamie Redknapp szerint.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.21. 18:20
kritika Premier League arsenal Gyökeres Viktor

Hiába szerzett győztest gólt az Everton elleni Premier League-meccsen az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistája, Gyökeres Viktor, kemény ítéletet kapott. Mint ismert, a csatár büntetőjével 1-0-ra nyertek az Ágyúsok, megőrizve ezzel az angol bajnokságban elfoglalt első helyüket. Ám hiába a győzelem és a gól, a Tottenham és Liverpool korábbi középpályását, Jamie Redknappet továbbra nem győzte meg Gyökeres teljesítménye.

Gyökeres Viktor
Hiába szerzett győztest gólt az Everton ellen az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistája, Gyökeres Viktor kemény ítéletet kapott Fotó: PA / Northfoto

Gyökeres Viktort kritika érte

Jamie Redknapp egyelőre nem látja, hogy az Arsenal sztárja fizikailag meg tudna birkózni az angol bajnoksággal.

Jelenleg küzd, nehezen boldogul. Tekintettel arra, hogy milyen nagydarab srácról van szó, ritkán látom, hogy megnyerne egy párbajt egy az egy ellen, pedig azt hittem, fizikailag is képes felülmúlni az ellenfelet. A finomsága, a labdaérintése, ahogy a többieket játékba hozza, nem elég jó

– fogalmazott a Tottenham és Liverpool korábbi középpályása. Hozzátette, nehéznek találja Gyökeres Viktor dolgát, akinek szüksége lenne egy kis önbizalomra

Sosem lesz egy Bergkamp, ​​aki okos passzokat ad. Ő gólokat fog szerezni, és remélhetőleg megnyeri a meccseket. Lehet azt mondani, hogy most is megnyerte a meccset, de egy büntetővel. Viszont azt akarjuk látni, hogy olyan fontos gólokat szerez akcióból, amelyek a különbséget jelenthetik a nagy meccseken

– idézi Redknapp szavait a Mirror.

Gyökeres Viktornak egyébként az Everton elleni volt az ötödik Premier League-gólja a szezonban, és az első november 1. óta.

