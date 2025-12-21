„Nem elég jó!” – meglepő ítéletet hoztak a Premier League magyar focistájáról
A győztes gólja ellenére is súlyos kritika érte az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistáját. Gyökeres Viktor küzd és nehezen boldogul – legalábbis Jamie Redknapp szerint.
Hiába szerzett győztest gólt az Everton elleni Premier League-meccsen az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistája, Gyökeres Viktor, kemény ítéletet kapott. Mint ismert, a csatár büntetőjével 1-0-ra nyertek az Ágyúsok, megőrizve ezzel az angol bajnokságban elfoglalt első helyüket. Ám hiába a győzelem és a gól, a Tottenham és Liverpool korábbi középpályását, Jamie Redknappet továbbra nem győzte meg Gyökeres teljesítménye.
Gyökeres Viktort kritika érte
Jamie Redknapp egyelőre nem látja, hogy az Arsenal sztárja fizikailag meg tudna birkózni az angol bajnoksággal.
Jelenleg küzd, nehezen boldogul. Tekintettel arra, hogy milyen nagydarab srácról van szó, ritkán látom, hogy megnyerne egy párbajt egy az egy ellen, pedig azt hittem, fizikailag is képes felülmúlni az ellenfelet. A finomsága, a labdaérintése, ahogy a többieket játékba hozza, nem elég jó
– fogalmazott a Tottenham és Liverpool korábbi középpályása. Hozzátette, nehéznek találja Gyökeres Viktor dolgát, akinek szüksége lenne egy kis önbizalomra.
Sosem lesz egy Bergkamp, aki okos passzokat ad. Ő gólokat fog szerezni, és remélhetőleg megnyeri a meccseket. Lehet azt mondani, hogy most is megnyerte a meccset, de egy büntetővel. Viszont azt akarjuk látni, hogy olyan fontos gólokat szerez akcióból, amelyek a különbséget jelenthetik a nagy meccseken
– idézi Redknapp szavait a Mirror.
Gyökeres Viktornak egyébként az Everton elleni volt az ötödik Premier League-gólja a szezonban, és az első november 1. óta.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
